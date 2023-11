Caso Isspol: nuevo diferimiento por ausencia de abogados de Jorge Chérrez

Un nuevo intento por retomar la audiencia preparatoria de juicio en el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) se produjo este 10 de noviembre del 2023. La diligencia estaba prevista para las 09:30, sin embargo, se retrasó por ausencia de los dos abogados de Jorge Chérrez, uno de los acusados como presunto autor del delito de peculado.

Después de más de cuarenta minutos de espera, la jueza Irene Pérez decidió diferir la diligencia para el próximo martes 14 de noviembre, vía telemática. Además impuso una sanción de dos salarios básicos unificados para los representantes legales de Chérrez.

Caso Isspol: EE. UU. pide confiscar fondos de Ibcorp, empresa de Jorge Cherrez Leer más

"Es importante concluir (la audiencia) para poder avanzar. No se aceptará ningún diferimiento posterior", advirtió Pérez frente a esta nueva dilatación.

(Le invitamos a leer: José Serrano cambia Chérrez por Cherres)

A esta diligencia estuvieron convocados los abogados de los 10 sospechosos del presunto delito de peculado en el caso bonos del Isspol. Para este viernes, estaba prevista la audiencia de exclusión de pruebas para la etapa de juzgamiento.

El pasado 6 de noviembre, luego de tres meses de suspensión, se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio para conocer la respuesta de los abogados de los procesados. A finales de julio, el Fiscal Álex Castillo presentó un dictamen acusatorio y pidió que se llame a juicio a los implicados.

(También, le pude interesar: Apagones en Ecuador: No habrán cortes de energía durante el fin de semana)

Isspol: Álvarez Villamar pide a EE.UU. reducir los meses de cárcel en su contra Leer más

En la diligencia del lunes, los defensores de los sospechosos argumentaron que no se ha demostrado que las inversiones se hicieron con fondos públicos, que los elementos presentados por la Fiscalía no tienen relación con cada procesado o que no saben de qué se les acusa.

La Fiscalía investigó la negociación de 216 millones de dólares en operaciones efectuadas entre 2016 y 2019 por el pacto de recompra de bonos global 2024 entre los directivos de Isspol e IBcorp Investment, representada por Jorge Chérrez por 205 millones de dólares y la operación con la empresa Capital Ventura por 10.8 millones.

¿Te interesa conocer más sobre esta y otras noticias? ¡Suscríbete AQUÍ!