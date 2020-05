Carrasco: “El mayor problema de la salud pública es la corrupción”

- Usted ha publicado una carta en la que le pide al Gobierno acabar con los “negociados que perjudican a la salud”...

- Sí, nosotros desde mucho tiempo atrás hemos venido pidiendo siempre a la Fiscalía que investigue toda la corrupción que ha venido sufriendo el sector de la salud pública. La corrupción es el mayor problema de la salud pública, porque la corrupción incidió en que no estuviéramos preparados para esta pandemia. Ojalá logre la Fiscalía acabar con esta red de corrupción y así beneficiar a los usuarios de la salud del país.

- ¿Desde hace cuánto tiempo han denunciado?

- Desde el año 2008 en adelante. Denunciamos durante el gobierno anterior y también en este. Le pedimos a las dos ministras anteriores que busquen a las mejores personas, a la gente honesta y decente para que estén al frente del manejo de la salud pública del país. Lamentablemente no hicieron caso y siguieron con esta red de corrupción que está en todos los hospitales, porque no se libra ni uno. Todos los colegios médicos provinciales han denunciado irregularidades y les han dicho al actual ministro los problemas que hay en los centros de salud y sobre las personas que llevan más de 13 años al frente y que no han dado respuestas. Por culpa de ellos ha sido un drama conseguir todos los insumos, todos los elementos indispensables para la bioprotección de nuestros trabajadores. Por eso tenemos 98 médicos que han muerto por esta pandemia y enfermeras, auxiliares, etc. Le exigimos al Gobierno y le pedimos ya parar este abuso descomunal que significa la corrupción que lo único que hace es perjudicar la atención de calidad para nuestros pacientes.

Coronavirus en Ecuador: Alexandra Ocles deja la Secretaría de Riesgos en medio de una investigación fiscal Leer más

- ¿Como gremio tomarán alguna medida específica para ayudar a las autoridades a acabar con la corrupción?

- Nosotros hemos pedido a todo el personal de salud que tenga información sobre casos de corrupción que los saque a la luz y vamos a estar vigilantes de que no haya persecución, de que no los quieran callar ni que los amenacen con sacarlos de los puestos o con juicios por este tema.

- Porque doctores que ya han denunciado irregularidades antes dicen haber sido perseguidos...

- Claro, son las mafias, y ha habido miedo. Las mafias se encargan de destruir cualquier voluntad de las personas ser honestas y transparentes, y buscan la forma de confundir a la gente. Muchas veces el denunciante es después denunciado y es perseguido. Es terrible lo que ha pasado en el país y nosotros estaremos pendientes de que no vuelva a suceder.

- Estas personas de las que habla, que llevan más de 10 años en hospitales, ¿quiénes son? ¿Qué cargos ocupan?

- La mayoría son mandos medios, que están al frente de Recursos Humanos, Finanzas, etc. Algunas sí han sido gerentes de hospitales, pero sin ninguna experiencia en salud pública ni en manejo de hospitales.

- Usted en la carta asegura que exigirán al Gobierno medidas de reparo, ¿qué medidas?

- Nosotros no vamos a permitir que no se admita a esta enfermedad como un accidente laboral porque muchos de los médicos que han muerto han dando la vida por atender a sus pacientes y no vamos a permitir que ninguna persona piense lo contrario. Vamos a plantear una demanda constitucional por este tema.

Coronavirus: El Colegio de Médicos del Guayas pide conocer la eficiencia en salud y resultados de pruebas Leer más

- ¿La llegada del expresidente del gremio, Ernesto Carrasco, al Ministerio de Salud no ayudó a que haya cambios?

- Bueno, yo pienso que él se equivocó. Pienso que podía haber hecho cosas importantes desde el viceministerio. Nosotros igual estamos apoyando si es que él lo pide, pero lo que nosotros necesitamos es que haya gente que esté dispuesta a apoyar cuando hay denuncias, cuando les decimos que no hay insumos. Yo he visto que lamentablemente Ernesto no ha tenido una acción importante y decisiva, espero que en algún momento pueda tomar acciones frente a estos problemas.