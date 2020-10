Los cañicultores acuden a Mauricio Pozo para que pague la deuda de $20 millones

Ofrecimientos incumplidos y obligaciones ignoradas. El sector cañicultor siente que el gobierno nacional no está tomando en serio sus reclamos y hasta denuncian un abandono de las autoridades. A inicios de octubre de 2020, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortíz, aseguró que el dinero que presta el Fondo Monetario Internacional (FMI) serviría, en parte, para el pago de cerca de 20 millones de dólares que deben recibir los productores de etanol (insumo necesario para la producción de gasolina ecopaís) por sus entregas a Petroecuador. La promesa no se ejecutó y ahora ninguna autoridad da respuesta ni establece plazos de pago.

La Asociación de Biocombustibles del Ecuador (Apale) conversó con el ministro Ortíz y los ofrecimientos quedaron en el discurso. También hubo acercamientos con la empresa petrolera estatal Petroecuador y hasta con la Asamblea Nacional. Nadie da una solución.

El último paso fue acercarse al nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. La semana pasada se enviaron cartas a la autoridad para explicar la situación del sector cañicultor. Meses sin pagos de su principal comprador.

Hace más de una semana se envió la última misiva y aún se está esperando que responda por el dinero que el Estado le debe a los productores de etanol desde febrero pasado. Los cañicultores, detalla el documento, no han recibido el pago por el producto desde que inició la emergencia sanitaria.

Eso si, precisan los agricultores, la estatal Petroecuador ha contado con el producto sin demoras.

Alberto López, vicepresidente de la Asociación, dijo que la falta de atención podría provocar acciones más radicales. Incluso afirmó que no se descartaría apoyar a las protestas que encabezan otros sectores sociales que se sienten perjudicados por el gobierno de Lenín Moreno.

López también reclama por la falta de certezas que enfrenta su sector. La concesión a manos privadas de la Refinería de Esmeraldas y la liberación de las importaciones de combustibles, para que haya oferentes privados y no solo estatales, son amenazas que pueden terminar con el negocio de la venta de etanol local.

Incluso hay cuentas pendientes. Desde el gobierno anterior, los productores de etanol han escuchado promesas de nuevas inversiones e incrementos en la distribución de gasolina Ecopaís. Ni el correísmo ni el actual presidente han cumplido la oferta.