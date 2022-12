Candidatos aprovechan las festividades

Todo por los votos. La campaña electoral aún no se inicia oficialmente, pero muchos de los candidatos parece que no lo saben o no les importa, sobre todo en esta época, cuando los mensajes ‘navideños’ están a la orden del día en redes sociales.

Es el caso, por ejemplo, de la candidata a la Prefectura del Guayas Marcela Aguiñaga, quien difunde un video de 45 segundos, que tiene un fondo musical propio de estas fiestas, donde se ve que plantan un árbol con luces en lo que parece ser el islote El Palmar, en el río Guayas. “Sería una linda decoración navideña para un lago congelado, pero es un río sin dragado”, se lee en el video de la candidata de la Revolución Ciudadana.

Aguiñaga hace alusión con este material audiovisual al dragado del río, que aún no logra llegar a buen puerto.

Asimismo, Pedro Pablo Duart, candidato a alcalde de Guayaquil, publicó un video en sus redes contando que quemará para fin de año “los famosos radares manoseados de la ATM”, de llegar a ganar las elecciones.

El video de Duart, de 26 segundos, hace referencia a las multas que impone la Agencia de Tránsito y Movilidad por exceso de velocidad. Afirma que quitará la ordenanza relacionada con esas sanciones “altas”.

Al igual que estos candidatos hay un sinnúmero de aspirantes en otros rincones del país que aprovechan las festividades para promocionar su imagen, tanto presencialmente como en redes sociales.