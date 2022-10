Sin mayor expectativas. El presidente Guillermo Lasso atendió una de las solicitudes de las organizaciones y gremios sociales que promueven la reestructuración de la Seguridad Social. Lo hizo con la firma del decreto ejecutivo No.571, el lunes 3 de octubre, con el que dispuso remover a los vocales que han permanecido por más de 10 años en el Consejo Directivo de la Institución, como César Rodríguez, el representante de los empleadores del IESS y Luis Clavijo, el de los afiliados.

Sin embargo, esta medida es observada por las organizaciones como un acto tardío que no genera mayor expectativa. “Esto lo tuvo que hacer el Gobierno cuando asumió el cargo, se demoró mucho. Porque la prolongación de sus funciones es de larga data. Desde 2015 lo hemos cuestionado”, señala Henry Llánez, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, y agrega que, pese a que se firmó su remoción, esto no es sinónimo de cambio.

Familiares exigen a gritos información de los reos en las afueras de la cárcel de Cotopaxi Leer más

“Solo se han cambiado nombres, no entiendo tanta alegoría en la firma del decreto. La estructura del Gobierno sigue siendo la misma, siguen siendo un Estado moroso. La deuda asciende a nueve mil millones de dólares. El cambio de nombres era necesario, tenían que salir, pero esto no cambia nada; es la misma estructura”, sostiene Llánez, quien también representa a la Asociación de Afiliados y Pensionistas del Seguro Social de Pichincha.

Sobre dicha deuda del Estado con el Instituto, Lasso especificó que se ha firmado convenios para empezar a pagar la deuda histórica, y que hasta ahora han desembolsado 160 millones de dólares de los 300 que debe cancelar hasta diciembre próximo el Gobierno Central.

Incendio en una vivienda en el sur, generó alarma entre vecinos Leer más

El cambio de representantes se tenía que dar, dice Manuel Muñoz, presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío. No obstante, considera que es apremiante que el nuevo proceso de selección no sea uno más. Al contrario, dice que debe ser minucioso para que los elegidos no respondan a los intereses de ciertos grupos, como los vocales salientes. “Llegaron a ser gestores de empleo. No sé si los dos, pero uno de ellos cambia de directores a su antojo”.

Este decreto, que da por hecho la remoción de los vocales, es calificado como inconstitucional por uno de los funcionarios que lleva más de una década en el cargo. Es más, no lo inquieta y asegura que se mantendrá en el cargo hasta ser reemplazados “legalmente”. Así lo sostiene César Rodríguez, representante de los empleadores. “No se puede emitir un decreto para normar un artículo que fue declarado inconstitucional. Voy a continuar con mis funciones hasta que se elija legalmente a un nuevo vocal”.

Este Diario quiso recoger el criterio de Luis Clavijo, representante de los afiliados del IESS, sobre su remoción del cargo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Para Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el decreto que dispone remover del cargo a Clavijo y Rodríguez es el inicio de un cambio, pero también lo califica como tardío. “El consejo directivo debía renovarse hace años. Desde el sector empresarial hemos impulsado dicha renovación porque creemos en el principio de alternabilidad”.

DESIGNACIÓN

En 15 días, las Centrales Sindicales legalmente reconocidas, la Confederación de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Jubilados y la Federación Nacional de Cámaras: de Industrias, Comercio, Agricultura y Construcción tendrán que elegir a un nuevo representante y su alterno.

INVESTIGACIÓN

La Comisión Anticorrupción solicitó una auditoría inmediata ante la remoción de los dos vocales. Señaló que César Rodríguez y Luis Clavijo, vocales del Directorio del IESS, no solo deben ser reemplazados, también tienen que ser investigados por su gestión en esta y administraciones pasadas.