Dato. Patricio Carrillo, ministro del Interior, se refirió sobre el esposo de María Belén como prófugo de la justicia, pese a no tener cargos en su contra.

En horas de la mañana de este 15 de septiembre, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informaba en una entrevista todo las acciones que realizan para encontrar a María Belén Bernal. Pero también para comunicar que su esposo, teniente e instructor de la Escuela Superior de la Policía Nacional, se encuentra "prófugo de la justicia" y que se lo está buscando. Esto luego de estar frente a la administración de justicia rindiendo su versión sobre la desaparición de su conyugue; y a quien no se le impuso ninguna medidas cautelares porque, según Fiscalía, "no ameritaba".

LEE TAMBIÉN: ¿Quién es María Belén y por qué se la busca en la escuela policial de Quito?

Carrillo suspende actividades en la Escuela de Policía para la búsqueda de María Belén Leer más

Horas más tarde, la defensa de María Belén Bernal y su madre, Elizabeth Otavalo, denunciaron que han transcurrido más de 48 horas desde que se solicitó a Fiscalía los videos de las cámaras de seguridad de Escuela Superior de la Policía, donde fue vista por última vez María Belén, y que esta trasladara el requerimiento hasta la Institución. Sin embargo, pese a insistir la mañana de hoy, no se ha entregado el material audiovisual que sería pieza clave para determinar que sucedió con María Belén dentro de la Institución de la que nunca salió.

"El ministro (Patricio Carrillo) ha manifestado que brinda todo su apoyo y que se están realizando todas las diligencias, pero realmente en el proceso no existe esa verdad. No existe la documentación que estamos exigiendo", reclama Galo Quiñonez, abogado de María Belén Bernal y su madre. Y añadió que, pese a las diligencia que conoce que realiza Fiscalía, necesitan que se ejecuten diligencias y "no más papeleos" en torno a la investigación.

La pareja de María Belén "aprovechó una falla de seguridad" de la Escuela de Policía Leer más

Sobre el paradero del esposo de María Belén Bernal, la defensa refirió que días antes se les había comunicado que el sujeto, actual sospechoso de la desaparición, se movilizaba con normalidad por la ciudad. Pero, en horas de esta mañana, "nos cayó como balde de agua fría escuchar al ministro decir que lamentablemente ya se ha fugado. ¿Por qué se fugó? ¿Por qué no lo hicieron presentar en la Policía ante los altos administrativos?

Por su parte, la fiscal Diana Salazar detalló la comunicación que ha mantenido con el comandante de la Policía Nacional y otras entidades de investigación para intensificar y coordinar las acciones que se realizan para encontrar a María Belén. Sin embargo, expresó su preocupación de que en este hecho, el primer presunto sospechoso de la desaparición sea un agente del orden. Ellos "tienen como obligación estatal encontrar a las personas, no desaparecerlas. Menos en una Institución, regimiento o estamento que está absolutamente controlada por los agentes del Estado".