Durante la madrugada de este sábado, Criminalística alcanzó la identificación de 101 de los 119 fallecidos de la masacre registrada el pasado martes en la penitenciaría del litoral.

Este sábado falleció uno de los reos que estaban recibiendo atención en las casas de salud. Por el momento no sé detalla de quién se trata y en qué hospital estaba.

No obstante, el avance del reconocimiento se debe al reconocimiento de huellas dactilares informó el coronel Fausto Olivo, encargado de la coordinación para el reconocimiento de cuerpos.

Ahora se cumplirá con un proceso de notificación a los familiares de los fallecidos para la respectiva entrega. Para agilizar la entrega de cuerpos, se trabaja en conjunto con la Fiscalía, Registro Civil, Cruz Roja y Secretaria de Derechos Humanos.

Los 19 restantes corresponden a los cadáveres que tienen situaciones complejas para su reconocimiento. Tal es el caso de los quemados y de los que han tenido alguna especie de desmembramiento.

En estos momentos, las instalaciones de la Policía Judicial lucen menos congestionadas que en los días anteriores. Se ha dispuesto de carpas y sillas para los familiares de los reos.

Juan Carpio espera que su mamá salga de las instalaciones de la Policía Judicial para tener detalles de la muerte de su hermano. "Al menos ya no vivo en esta incertidumbre de saber si está desaparecido o herido, me duele que haya tenido que sufrir antes de perecer, no es justo". Lamentó entre sollozos.