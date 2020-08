Asambleístas: “Bucaram y Salcedo ven en su candidatura la inmunidad”

Abdalá Bucaram anuncia que será candidato a la presidencia en 2021 Leer más

Anuncios que no son bien recibidos. Tanto el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, como Daniel Salcedo, ambos investigados por la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción, anunciaron su intención de participar en política y miran al 2021 como una opción, lo cual no cayó bien entre los asambleístas de diferentes tiendas políticas, que reconocen que “lamentablemente” gente que tiene problemas con la justicia ve en la candidatura una “boya de salvación” por la inmunidad que protege a los candidatos. Los legisladores consideran que al momento no hay mucho que hacer desde la Asamblea, por el tiempo que les queda, y creen que el proceso electoral del otro año sería la oportunidad para cambiar esta realidad.

“Son anuncios desesperados, sin mucha trascendencia electoral, sino un intento desesperado por protegerse, no pensando en lo electoral sino en la inmunidad que tendrían como candidatos hasta el otro año”, señaló el asambleísta socialcristiano Esteban Torres.

Candidaturas que hacen pensando en la inmunidad, viendo que esto impediría que vayan a la cárcel. Esteban Torres

Criterio que es compartido por el legislador por la provincia de Santa Elena, Jimmy Candel, que cree que es una figura para evitar los temas judiciales por la inmunidad y una forma muy hábil de cubrirse y poder evitar a la Justicia. A su criterio, es un tema que se debe considerar para una reforma a la ley y a la Constitución.

Se debe dar una enmienda, ya que se está viendo que se quiere tomar como una salida el ser candidato. Jimmy Candel

“Es algo impresentable, esto da muestra de la decadencia de la política de antaño, no puede ser que sinvergüenzas quieran hacer política ahora”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña (AP), al tiempo de precisar que en las reformas al Código de la Democracia se quiso poner la prohibición para ser candidato el tener procesos en la justicia, pero que se toparon con la barrera de la Constitución.

La política no puede ser usada para cubrir a gente corrupta, la política es para servir. Ximena Peña

En tanto, para el legislador Héctor Muñoz (SUMA), es totalmente denigrante que esa clase de personajes quieran incursionar en política. Cree que esto se debe a que la política ha venido de mal en peor. Sin embargo, cree que el proceso electoral podría servir para cambiar esta realidad. Además, es del criterio de que en el país hay las leyes suficientes para evitar estas anomalías, pero no hay una voluntad política de aplicarlas y hacerlas cumplir.

Quieren tener un circo elijan payasos, quieren una penitenciaría elijan a corruptos. Héctor Muñoz

“Es una vergüenza para el país y con esto lo que se hace es desprestigiarse aún más la política, en donde quienes están acusados de corrupción ahora quieran un espacio político, y buscan una candidatura pensando en su protección, cuando la política está hecha para servir, no para servirse de ella”, señaló la asambleísta de Pachakutik (Pk), Encarnación Duchi.

Es una vergüenza para la política que gente corrupta ahora quiera escudarse en ella. Encarnación Duchi

Por su parte, el coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Pabel Muñoz, cree que los pronunciamientos revelan un deterioro significativo de la política, de la institucionalidad y de la credibilidad de esas instituciones, esto es, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que ve una “boya de salvación” en las elecciones del 2021, las cuales permitan renovar fuerzas, el espíritu democrático y lograr un gran acuerdo nacional. Rechaza que quienes estén con problemas con la justicia, ahora estén mirando a la política como una salvación.

No hay confianza en el Ejecutivo, Legislativo, Justicia, estamos en un momento de anomia social. Pabel Muñoz

El coordinador de CREO, Luis Pachala, critica los anuncios; sin embargo, cree que estos son vacíos que contiene el Código de la Democracia, que solo evita que sea candidato quien ya tenga una sentencia ejecutoriada. Considera que el hacer una nueva reforma es tardía, pues se aplicará desde las próximas elecciones, por lo que considera que debe ser el pueblo, mediante su voto, el que diga no a estos candidatos.

El detalle.

Reforma. Los cambios al Código de la Democracia pueden hacerse hasta un año antes de las elecciones, de darse las reformas estas serían para el 2025.