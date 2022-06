El golpe era esperado, pero no sabían cuándo iba a llegar. Una reunión ‘ultrasecreta’, o al menos eso se creía, precedió la decisión del pleno de la Asamblea Nacional, que la noche del martes destituyó a Guadalupe Llori de la presidencia del organismo con 81 votos.

Todo empezó al mediodía. En el piso tres del Palacio Legislativo se citaron los jefes de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y delegados de los disidentes de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID). Un grupo reducido para preservar el factor sorpresa.

El objetivo de la cita era hacer operativa la presentación de la moción para debatir y votar sobre el informe de la comisión pluripartidista que recomendaba la remoción. Esto, pese a la medida cautelar que lo impedía y a que la Ley de la Función Legislativa no permite cambios en el orden del día cuando se trata de la continuación de una sesión. Sin embargo, el mecanismo estaba decidido.

Lo que no estaba claro era el día. Una fuente cercana a estos diálogos le dijo a EXPRESO que la opción era que sea ese mismo martes o el jueves (hoy), teniendo como ventaja que en cualquier caso las sesiones programadas iban a estar a cargo del vicepresidente Virgilio Saquicela. La mayoría dijo “de una vez”, para no tener sorpresas.

Mantengo la tesis de que se debe evaluar al Consejo de Administración Legislativa (CAL). No podemos cerrar la página mientras hay cuatro denuncias más. Darwin Pereira,

disidente de Pachakutik

Llori es destituida como presidenta de la Asamblea y Virgilio Saquicela toma su lugar Leer más

Luego vino la elaboración de los textos para que no quede nada en el aire. Para sellar la acción, había que designar al encargado de presentar la propuesta. No había muchos voluntarios conoció este Diario, aunque finalmente se encargó la misión al socialcristiano Jorge Abedrabbo.

“Esta vez lo hicimos con más cautela para que la asambleísta Llori no se adelante a la jugada y se invente bombas u otros incidentes, como ya sucedió antes”, dijo la fuente.

La reunión terminó antes de las 14:00. Sin embargo, el secreto no duró mucho tiempo. Diez minutos antes de la reinstalación de la sesión 772, prevista para las 16:00, a los correos electrónicos de los asambleístas llegó una notificación de cancelación de la reunión, firmada por Llori en calidad de asambleísta y no como presidenta. El anuncio no surgió efecto alguno y la sesión que estaba en manos de Saquicela continuó, pero quedó la sensación de que la acordado se filtró en algún punto.

Todo lo que hicieron es ilegal. Ahora hay que ver si las instancias pertinentes reconocen eso y proceden como corresponde. Salvador Quishpe,

​jefe de bloque de Pachakutik

El jefe de la bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, dijo ayer que lo ejecutado la noche del martes no les tomó por sorpresa, pero sostiene que es totalmente ilegal y que seguirán peleando por defender ese espacio ganado por el brazo político del movimiento indígena, incluso en instancias internacionales.

“Hace rato había dicho que si ya tienen los 70 votos, ¿qué esperan? Procedan y dejen de estar con tanta cantaleta. ¿Por qué dejaron pasar el tiempo? Lo que nos preocupa es lo que se viene no para Pachakutik, sino para el país”, dijo el dirigente, que no descarta que haya una toma de las entidades de control para evitar la investigación de actos irregulares.

Declaración del pago del Impuesto a la Renta de Virgilio Saquicela

2021: $ 796,91

2020: $ 0,00

2019: $ 30,00

2018:$ 2.531,13

2017: $ 2.547,08

2016: $ 3.046,71

2015: $ 2.716,78

La asambleísta correísta Marcela Holguín estuvo en la reunión junto a Esteban Torres (PSC), Ronny Aleaga, Darwin Pereira (disidente de Pachakutik), entre otros. La jefa del bloque de UNES dijo ayer que desde hace algún tiempo ya venían pensando en cómo destrabar la situación de la Asamblea, que llevaba tres meses entrampada.

Asamblea: el CAL califica la denuncia presentada contra Guadalupe Llori Leer más

“Pensamos que la opción de la moción previa, tal como fue presentada, era una de las alternativas, tomando en cuenta que no podíamos seguir tratando otros temas hasta que ese, que era el nudo crítico, no se resuelva”, señaló Holguín.

Ayer, Llori no apareció por la Asamblea. Se pudo conocer que sus coidearios le recomendaron que permanezca en su casa mientras van bajando las tensiones. No obstante, retomará su curul en el momento que sea oportuno, se anunció.

Tuvimos el apoyo de 81 asambleístas que coincidían con lo que proponíamos y así se dio paso a la moción previa. Marcela Holguín,

​jefa de bloque de Unes

Mientras tanto, Saquicela estuvo ayer al frente de la continuación de la sesión 772 que fue suspendida luego de la destitución de Llori. Para la nueva mayoría, lo hizo como presidente de la Asamblea; pero para el oficialismo lo hizo como encargado.

El nuevo presidente aseguró ayer que para asumir este nuevo cargo en el Legislativo no ha hecho compromisos puntuales con las bancadas que lo permitieron. “No hemos pactado absolutamente nada. El único compromiso es el diálogo interno que será en las próximas horas y días con todas las bancadas, para tener una agenda pragmática”, señaló.

Uno de los temas que deberá resolver en el corto plazo el pleno de la Asamblea es la designación de la primera vicepresidencia, ya que la norma no establece la sucesión en este caso. EXPRESO pudo conocer que habría interés desde el bloque socialcristiano y también de los rebeldes de Pachakutik por hacerse de ese puesto. El correísmo, por ahora, se autoexcluyó.

Mañana, el pleno deberá asignar la comisión permanente en la que actuará Llori de ahora en adelante y luego está previsto el segundo debate y aprobación de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, con la cual la flamante administración quiere dar la imagen de que las cosas empiezan a fluir.