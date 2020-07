La Asamblea otorgó la amnistía a 20 dirigentes indígenas

El pleno de la Asamblea Nacional, con 112 votos a favor, 2 blancos y 19 abstenciones aprobó la amnistía en favor de 20 dirigentes indígenas de la Comunidad de San Pedro del Cañar quienes estuvieron criminalizados y acusados por haber aplicado la justicia indígena. Los dirigentes están detenidos en diferentes centros de rehabilitación social del país.

La decisión fue tomada sobre la base del informe presentado por la Comisión de Justicia, en el que se determinó que existió la vulneración de derechos. “Existen elementos que evidencian que las autoridades indígenas y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar fueron judicializadas y criminalizadas por la aplicación de su legítimo derecho a la justicia indígena. Y que esta judicialización responde a una lógica de poder, caracterizada por elementos políticos, sociales y culturales en un contexto de descolonización y transición hacia la plena vigencia del Estado plurinacional e intercultural”, señala el informe.

Los indígenas han permanecido detenidos desde el gobierno anterior, los casos van del 2015 al 2017, y justamente quien fue ministro de Gobierno de Rafael Correa, desde el 13 de mayo de 2011 hasta el 15 de noviembre de 2016, y es ahora asambleísta, José Serrano, fue el ponente y quien mocionó la amnistía de todo el grupo.

#PlenoVirtual | El legislador @ppsesa afirma que la Asamblea tiene la posibilidad histórica de contribuir a la unidad y a la reconciliación del país. Ratifica su moción para aprobar las solicitudes de amnistía a favor de dirigentes del pueblo de San Pedro de #Cañar. pic.twitter.com/AFouJhPdUM — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 31, 2020

“Es el momento de dar un punto de quiebre en la historia del país, es la hora de la reivindicación, de la unidad, de la reconciliación”, sostuvo Serrano, al tiempo que solicitó que el voto sea pensando en el país.

Planteamiento que fue observado por los asambleístas Héctor Yépez (SUMA) y Lourdes Cuesta (Independiente) quienes pidieron que no se vote en grupo sino que sea caso por caso. Considerando que dentro de los casos hay algunos que no son susceptibles de amnistía. Criterios que no fueron acogidos.

Los líderes que lograron la amnistía son: Luis Eduardo Calle Calle, Manuel María Calle Calle, María Asenciona Tamay Murudumbay, Digna María Sarmiento Chuqui, José Sarmiento Jiménez, Sergio Roberto Paucar Huerta, Galo Alejandro Mateus Rodríguez, María Aurora Romero Romero, Manuel Jesús Romero Romero, Blanca Teresa Tenezaca Romero, María Josefina Sotamba Padilla, María Alegría Tenelema Romero, Luis Eduardo Calle Espinoza, Héctor Patricio Tamay Tamay, Luis Rigoberto Chimborazo Sarmiento, Zoila María Espinoza Campoverde, María Baleriana Tenezaca Romero, Víctor Aurelio Espinoza Espinoza, Ángel Belisario Calle Calle.

#PlenoVirtual | @ElizCabezas advierte que el Estado ha fallado a los ciudadanos, porque el Ejecutivo criminalizó la protesta social, la justicia no actuó de manera correcta. La amnistía es un camino para corregir injusticias, es un acto de justicia para restituir derechos, añade. pic.twitter.com/cLOl26ZHZM — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 30, 2020

Además, la resolución determina declarar que la decisión adoptada reafirma la vigencia del estado pluricultural e intercultural y el derecho de las comunidades y pueblos indígenas al ejercicio de sus derechos colectivos.

“Resuelta la amnistía, no podrán ejercerse acciones penales por hechos investigados en los procesos motivo de esta amnistía. En estos procesos iniciados se extingue la pena impuesta y se dispone el archivo de los procesos penales; así como, la inmediata excarcelación en caso de las personas privadas de la libertad, la revocatoria de órdenes de captura y, la extinción de cualquier medida cautelar real o personal y pena alternativa a la prisión”, concluye la resolución.