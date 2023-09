Asamblea: Debatieron leyes con datos falsos

El 3 de febrero del 2022 se desarrolló el segundo debate sobre el proyecto de ley de aborto por violación en la Asamblea Nacional. Más de 50 legisladores expusieron sus puntos de vista respecto al tema en el Pleno.

En esa ocasión, la organización Observatorio Legislativo analizó las declaraciones de los parlamentarios y halló que algunos de ellos emitieron datos errados o información falsa.

¿Un ejemplo? La entonces legisladora Geraldine Weber, quien llegó a la Asamblea representando al Partido Social Cristiano - Madera de Guerrero, declaró: “La mayor causa de muertes, señores asambleístas, es el aborto. Son 45 millones de vidas sacrificadas al año por el aborto, versus 7 millones de vidas que han partido por la COVID”.

Geraldine Weber es una de las exlegisladoras debatió con datos falsos. ARCHIVO ASAMBLEA NACIONAL

El Observatorio Legislativo reveló que esos datos proporcionados por Weber son falsos.

“Según la OMS, la mayor causa de defunción en el mundo es la cardiopatía isquémica, que en el 2019 ocasionó 8,9 millones de muertes. El aborto no se encuentra entre las 10 principales causas de muerte”, expuso en un informe.

Y siguió desglosando sus declaraciones: “Según el Instituto Guttmatcher, se producen 73 millones de abortos por año. La OMS calcula que se producen alrededor de 25 millones de abortos inseguros. Las complicaciones producidas por estos ocasionan un 13 % de las muertes maternas en el mundo, alrededor de 47.000 anualmente”.

Sesiones Varios debates dentro del Pleno estuvieron marcados por datos falsos emitidos por legisladores.

Al menos otros diez casos de información falsa o errada emitida en el Pleno por asambleístas se han registrado en el último período legislativo, que fue cesado en mayo de 2023 por el presidente Guillermo Lasso tras la declaratoria de muerte cruzada.

Para Roger Celi, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y quien fue parte de la elaboración del informe del Observatorio Legislativo, existe un problema de fondo que va más allá de las expresiones que emiten los asambleístas en el Pleno: su propia falta de preparación y el trabajar con asesores poco aptos para desempeñar sus cargos.

“Ellos (legisladores) deberían solicitar a sus asesores discursos, no para que los lean, sino para que entiendan la problemática, y esos discursos deberían ser elaborados por los asesores con datos públicos, porque estos discursos no hacen otra cosa que aportar a la elaboración de leyes”, recalcó Celi.

Según analistas, los legisladores priorizan la ideología antes que un debate técnico, con datos certeros. Cortesía

Y aquello viene de otra problemática. Más del 80 % de funcionarios parlamentarios, dijo Celi, no son de carrera.

“No hay un proceso de contratación pública, o llamado a concursos públicos para acceder a las asesorías, y son muchísimos cargos. No hay un staff parlamentario disponible técnicamente, si no es de confianza del legislador”, analizó el analista.

Y siguió: “Aquí se contrata a dedo, por eso es que hay tantos diezmos, tanta rotación laboral, hay vejaciones a los derechos laborales, es terrible lo que pasa en esa materia en la Asamblea”.

El reto que tienen los próximos asambleístas, por inverosímil que parezca, es basar sus declaraciones en información y cifras verificadas en informes de organismos locales y extranjeros e instituciones públicas. No parece una labor muy complicada de realizar.

Sanción Emitir información falsa en el Pleno de la Asamblea Nacional no es causa de sanción para los legisladores. Sin embargo, tienen un deber ético por el cargo que ostentan

¿ACOMODAN SUS DISCURSOS O ES IGNORANCIA?

Alexis Serrano, editor de Ecuador Chequea, proyecto dedicado a verificar declaraciones de actores políticos nacionales, explica que una gran falencia de los funcionarios es que no acostumbran hablar con datos certeros.

“Simplemente dan sus discursos primando las posiciones ideológicas, las opiniones, los sentimentalismos incluso, los partidismos. Muy pocos acostumbran hablar con datos. Y muchas veces, quienes sí hablan con datos incurren en incorrecciones o en desinformación”, advierte Serrano.

Asimismo, no descarta que, en ciertos casos, sea con la intención de torcer el discurso a su favor. Pero en la mayoría de ejemplos, estima, se trata de falta de rigor o desconocimiento del tema que se está tratando.

“La polarización de una sociedad es uno de los principales caldos de cultivo para la desinformación. Y lamentablemente ahí los políticos juegan un rol. No están acostumbrados a hablar con datos, sino hacia las ideologías, hacia los sentimentalismos. Eso es lo que se conoce como la posverdad. No importa si lo que yo te digo es cierto o no, si está basado en cifras o no, sino que tú estés de acuerdo con lo que yo digo, eso importa más”.

