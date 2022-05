¡Ser firme tiene un costo! Me denuncian por mocionar? ¡Es mi derecho! Me ampara el Art. 135 de la LOFL. Debería darles vergüenza calificar una denuncia sin fundamento legal. Me defenderé con la Ley, y haré valer mis derechos!#YeseñaGuamaníVicepresidenta#CAL #Asamblea2022 pic.twitter.com/mwWOh6qkrI