Gobierno sobre denuncia en el TCE: "se pone en riesgo la estabilidad" del Ecuador

El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, habló este 26 de agosto de 2024 sobre la denuncia que presentó Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Manifestó que el proceso "pone en riesgo la estabilidad y la democracia" en el Ecuador.

"Quisiera pedirle a la ciudadanía que esté atenta a lo del TCE. Han admitido esta demanda que puede poner en riesgo la estabilidad y democracia del país. Estamos entrando en un proceso electoral y necesitamos mucha cordura y sensatez", manifestó Félix Wong antes de terminar una entrevista que concedió al canal local Televisión Manabita.

¿Evitar que Noboa sea candidato?

Según el secretario de Estado el proceso en el TCE tendría como fin evitar que el mandatario Daniel Noboa participe en las elecciones presidenciales de 2025. "Atrás de esto es no permitir que un gobierno honesto y joven se pueda inscribir y correr para ser el candidato con mayor opción para volver a ser presidente de este país", manifestó.

Se refiere a la denuncia de Abad en contra de Noboa y tres de sus funcionarios: el viceministro de Gobierno, Esteban Torres; la canciller, Gabriela Sommerfeld; y la asesora presidencial, Diana Jácome. La vicepresidenta pide que el TCE sancione al presidente por una presunta violencia política de género y solicita que se lo destituya.

"Pido que estén atentos a lo que está pasando. Es algo muy delicado, quiero contar con el respaldo de todos. Que se den cuenta que si nos dejamos hacer este tipo de cosas, lo que está en riego es la democracia", reiteró Félix Wong, el hombre de confianza de Noboa.

El funcionario ve intereses escondidos en el proceso en insistió en "no dejar que se 'venda humo' ni dejar que por estar tranquilos o expectantes. Nos quieran meter gato por liebre", indicó.

Sobre el TCE: "Hay que estar pendientes de lo que está atrás de esto, que pretende que un Gobierno honesto y joven no siga trabajando por el 🇪🇨", enfatizó. — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 26, 2024

El Gobierno reacciona así, después de que el sábado 24 de agosto se conoció que el juez electoral, Fernando Muñoz, admitió a trámite la denuncia por violencia política de género de Abad. El magistrado del TCE convocó a las partes a la audiencia única de pruebas y alegatos para las 10:00 del próximo 12 de septiembre.

Ministro dice que secretario de la Asamblea "se toma funciones"

El ministro Félix Wong trató de evitar hablar de la Asamblea Nacional. La semana pasada respaldó la resolución de un juez que dispuso retomar el orden de los juicios políticos. Este lunes dijo que "a la gente de a pie le molesta hablar sobre el tema legislativo".

Sin embargo, luego criticó el pronunciamiento de secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz, quien el jueves 22 aseguró que la Asamblea Nacional no acataría la sentencia del magistrado sobre retomar los juicios políticos archivados en contra de tres exministros del expresidente Guillermo Lasso.

"Esas no son sus funciones (...) él no puede tomarse funciones sin serlo, es peligroso. Me gustaría que que el presidente de Asamblea diga algo y no mande a decir esas cosas. Si no se quiere acatar, que lo diga él y no mande a este joven a decir las cosas", expresó en referencia al titular del Parlamento, Henry Kronfle.

Otro de los temas que el ministro defendió fue el reciente decreto que firmó Noboa para actualizar los manuales del uso progresivo de la fuerza. "Es importante, dará fuerza a la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas", manifestó.

