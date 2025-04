Se archiva queja electoral contra el asambleísta electo de ADN, Esteban Torres

La jueza y presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Colome, resolvió archivar las denuncias electorales en contra de los asambleístas de ADN, Esteban Torres y Karina Pacheco, así como del legislador en funciones Henry Bósquez.

Los tres simpatizantes del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) fueron denunciados por Manuel Antonio Pérez Pérez por presuntos actos de campaña anticipada en la primera vuelta de las elecciones generales de 2025.

Torres fue asambleísta en el periodo anterior y viceministro de Gobierno con Noboa. HENRY LAPO

El denunciante buscó por redes sociales el domicilio de Torres y otros

En un inicio, la jueza Coloma dispuso que, en el plazo máximo de dos días, Pérez aclare y complete sus denuncias electorales contra Torres, Pacheco y Bósquez. En especial, que el denunciante ubique el lugar exacto en el que se citará al presunto infractor.

Aunque en su escrito la jueza Coloma señaló que en caso de no poder ubicar el domicilio de citación se anexe la documentación que acredite que se han realizado todas las gestiones necesarias, Pérez tuvo una respuesta que no daba cumplimiento a lo dispuesto.

"Me permito manifestar que he realizado las búsquedas en internet así como en las redes sociales del denunciado, a efecto de tratar de ubicar su domicilio, pero sin resultado favorable, estas búsquedas no generan ningún tipo de documento, motivo por el cual no dispongo documentación para adjuntar a este respecto", fue la respuesta del denunciante, según contra en el expediente.

Ante el incumplimiento de la "solemnidad" de la citación, la jueza Coloma dispuso el archivo de la denuncia electoral contra los asambleístas de ADN, Esteban Torres y Karina Pacheco, así como del legislador en funciones Henry Bósquez.

