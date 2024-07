Aquiles Álvarez: ¿denuncia certera o acto de guerra del Gobierno de Daniel Noboa?

Si en los corrillos de la prensa y de la farándula política guayaquileña no se hubiese asociado la figura de Aquiles Álvarez, desde mucho antes de ser elegido alcalde, con la comercialización ilegal de combustibles, seguramente sería mucho más fuerte la percepción de que la demanda que el gobierno le ha puesto es por persecución.

Pero no, la versión del supuesto negocio ilegal de combustible de Álvarez y su hermano Antonio ha estado rondando desde hace mucho tiempo. Incluso, ha llamado la atención que las empresas de los hermanos Álvarez tengan tantas gasolineras en la Costa, que hayan comprado una radio, que hayan montado una cadena de pizzerías y hasta adueñado del movimiento político RETO.

Igualmente, si a la figura de Daniel Noboa no la acompañara la idea, muy justificada por cierto, de ser vengativo y de usar al Estado para su cobro personal de cuentas, quizá la demanda que presentó su gobierno en contra de Aquiles Álvarez no tendría la más mínima sombra de ser un cobro personal por las disputas que ambas figuras han tenido durante los últimos meses.

¿Una coincidencia o un hecho relacionado?

A la acusación en contra de Álvarez también le adorna un detalle: su presentación coincide con el estallido del escándalo sobre la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Una elección que se produjo únicamente por el acuerdo entre el correísmo y el gobiernismo en la Asamblea Nacional y en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para que esas dos fuerzas políticas puedan manejar la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Un golpe a Aquiles Álvarez, que fue candidatizado por el correísmo, podría ser un excelente motivo para neutralizar la opinión de quienes están escandalizados por el operativo conjunto en el CPCCS del correísmo y el gobierno de Noboa.

A todo esto hay que agregar el hecho de que la tensión entre Álvarez y Noboa no es nueva. Como registró EXPRESO en una cronología de los enfrentamientos, es evidente que los dos estaban enfrascados en una pugna que producía casi a diario dimes y diretes mutuos. El más reciente de estos enfrentamientos fue por el financiamiento para la construcción del acueducto de agua potable para Monte Sinaí, que no podía avanzar si la Presidencia no emitía una garantía soberana. Esta tirria mutua incluso interfirió en las elecciones de Barcelona, en las que el Gobierno trató de frenar el triunfo de Antonio Álvarez, hermano del alcalde y quien también consta en la demanda por tráfico de combustibles.

Los rumores que había antes de la elección de Aquiles Álvarez

Todos estos detalles y antecedentes hacen que la denuncia sea vista con cierta prevención por la opinión pública. Sin embargo, los argumentos, las cifras y la información que aporta el documento enviado a Fiscalía parecen coincidir con los rumores que había sobre Aquiles Álvarez antes de su elección.

Si en efecto el alcalde de Guayaquil ha cometido el delito del cual el Gobierno lo acusa, la Fiscalía bien haría investigándolo y acusándolo ante los jueces.

