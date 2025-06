¿Apagones en Ecuador en 2025? Lo que dice el Gobierno y lo que advierten los expertos

“Hoy podemos decir que la energía está garantizada, no solo a corto plazo, también a mediano y largo plazo. Y lo más importante: el Ecuador está mirando hacia el futuro”. Así lo afirmó la vocera oficial del Gobierno, Carolina Jaramillo, este lunes 16 de junio de 2025.

La declaración se sustentó en un plan del gobierno de Daniel Noboa para enfrentar el anunciado estiaje que vivirá Ecuador entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Este combina medidas inmediatas, inversión privada y visión de largo plazo.

Sin embargo, expertos eléctricos consultados por Diario EXPRESO discrepan del optimismo oficial y advierten que las condiciones técnicas y contractuales que hasta hoy se mantienen no garantizan el suministro continuo de energía, al menos en aquellos meses más críticos del año (octubre y noviembre).

¿Qué promete el Gobierno?

La vocera gubernamental explicó que el plan energético se apoya también en acciones aplicadas hasta el momento, que incluyen:

979,5 megavatios (MW) de energía firme incorporados en 2025

696,7 MW recuperados de fuentes existentes

204 MW rescatados de Toachi-Pilatón

300 MW en alquiler, a través de barcazas generadoras

Ampliación del sistema de transmisión a 500 kilovoltios

Proyectos renovables con 1.400 MW en ejecución

Conexión eléctrica con Perú y futura incorporación de energía nuclear

Plan de acción del gobierno para enfrentar el estiaje en los próximos años. Captura de video

Jaramillo señaló además que se prevé la incorporación de 403 MW en 2026 y 600 MW más en 2027, lo que permitiría superar los 1.900 MW adicionales al sistema eléctrico nacional. "Es energía en firme, que no depende del clima y permitirá garantizar el suministro de energía y contar con reservas adecuadas", indicó.

Plan de expansión de generación de energía. Captura de video

"No es posible el cero apagones en 2025", advierte experto eléctrio

Aunque las cifras del Gobierno proyectan estabilidad, varios especialistas consideran que la realidad operativa aún dista de ser confiable.

Iván Endara, ingeniero eléctrico, advierte que no es posible que no hayan apagones durante este 2025. Según el experto, aunque podrían reducirse los cortes visibles al público, el sistema no está equilibrado.

“Probablemente se repita lo que se hizo en diciembre pasado: desconectar a las grandes industrias para que no se afecte al pueblo en general. Eso da la percepción de que no hay apagones, pero el sector industrial sufre bastante”, explicó el experto en Electricidad y Derecho Energético.

"Esto sería insostenible en el tiempo y tarde o temprano, yo creo, bajo los números que tengo a mano, que no es posible el cero apagones en 2025", agregó Endara, también catedrático universitario.

El especialista también alertó que las centrales de generación de alquiler en Pascuales aún no tienen contratos firmados y que la generación proyectada no cubriría la demanda real, según cifras del El Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Probablemente se repita lo que se hizo en diciembre pasado: desconectar a las grandes industrias para que no se afecte al pueblo en general. Iván Endara Experto en Electricidad y Derecho Energético.

"Hay algunos proyectos pendientes y restricciones técnicas", señala otro experto

Otro punto de vista lo ofrece Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador, quien considera que el anuncio oficial responde a una necesidad política de generar confianza, más que a una situación técnica completamente resuelta.

“Yo pienso que el anuncio trata de tranquilizar a la ciudadanía y darle certeza sobre la continuidad del servicio de energía eléctrica para los meses de estiaje (...) sin embargo, hay algunos proyectos pendientes y restricciones técnicas que se pueden presentar y que significarían amenazas para la provisión del servicio de energía eléctrica al país”, sostuvo el también ingeniero eléctrico.

Entre los riesgos que menciona Fernando Salinas están:

Conflictos contractuales en los proyectos Progen y Austral Technical Management (ATM), que representan 241 MW.

Los 261 MW proyectados para Pascuales estarían listos recién en diciembre, es decir, tras el pico del estiaje.

Falta de gas para centrales clave como Térmogas Machala (75 MW) y el proyecto Gas Vesubio, de una empresa del austro

Inestabilidad en la interconexión con Colombia, país que podría restringir exportaciones para priorizar su demanda interna.

"Con estas restricciones, en términos probabilísticos, será muy complejo garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en los meses de octubre y noviembre , que serán los más complicados por la sequía", sentenció Salinas.

Atrasos en contratos termoeléctricos complican panorama



Además, se han registrado demoras en la incorporación de energía termoeléctrica, pese a que los contratos fueron suscritos desde agosto de 2024. Por ejemplo, Austral Technical Management debía aportar 91 MW a través de la central termoeléctrica Esmeraldas III a partir de diciembre de ese año, pero hasta ahora no se ha concretado una solución.

Será muy complejo garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en los meses de octubre y noviembre , que serán los más complicados. Fernando Salinas Ingeniero eléctrico

En el caso de Progen Industries LLC, que debía generar 150 MW desde noviembre de 2024 en las centrales termoeléctricas Salitral y Quevedo, el Gobierno ya notificó la terminación unilateral de ambos contratos debido al incumplimiento.

Los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con ambas empresas han motivado a que la Contraloría General del Estado realice un examen especial, cuyos resultados de la auditoría se prevé conocer en los próximos días.

Un plan ambicioso frente a una realidad compleja

El 2024 fue un año marcado por apagones de hasta 14 horas, debido a la sequía, el bajo mantenimiento de las centrales y la dependencia excesiva de fuentes hidroeléctricas. Ante eso, el plan presentado representa un intento de respuesta integral.

Según la vocera Jaramillo, la demanda nacional de energía es de 5.261 megavatios a junio de 2025. "Hay un potencial identificado de 13.132 megavatios y por explorar otros 36.200 megavatios. La demanda, lo que necesitamos son 5.000 megavatios, en promedio", sostuvo.

No obstante, el cumplimiento de los plazos, la resolución de conflictos contractuales y la llegada oportuna de recursos serán determinantes. Por ahora, los expertos coinciden: la garantía total del servicio eléctrico aún no es una certeza técnica, sino una promesa política.

