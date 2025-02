"El ángel de los migrantes": ecuatoriana explica cómo proteger bienes en EE.UU.

¿Qué hacer ante la presencia del Servicio de Inmigración? Usted tiene derecho a no ser deportado, les dice

Angélica Remache López no es abogada, pero los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos creen que le hace honor a su nombre, se volvió su ángel. Se graduó en Economía y Ciencias Políticas y tiene una maestría en Relaciones Internacionales, de la Universidad de Harvard.

¿Quién es Angélica Remache López?

Angélica Remache López, "ángel de los migrantes", está por cumplir 27 años en agosto. Nació en 1998, en Cañar, Ecuador.

El 6 de junio del 2024, uno de sus post se hizo viral. Compartió una foto con la toga y el birrete y este texto: "De ser migrante, trabajar en construcción, limpiar casas, y aprender inglés, hoy me siento llena de gratitud y humildad al decir: ¡NOS GRADUAMOS DE HARVARD!".

De ser migrante, trabajar en construcción, limpiar casas, y aprender inglés, hoy me siento llena de gratitud y humildad al decir: ¡NOS GRADUAMOS DE HARVARD!



Estoy aquí por el sacrificio, la resiliencia y el amor de mis padres.

Este logro es un tributo a ellos. 🎓

(ENG below) pic.twitter.com/82wkYMxMwa — Angélica Remache López (@AngelicaRemach) June 6, 2024

¿Y ahora por qué es el "ángel de los migrantes"?

Desde el 9 de enero del 2025, Angélica Remache López (angelica.remache en Instagram y TikTok) decidió compartir videos, para apoyar a la comunidad. "Por favor conozcan sus derechos, sepan que bajo la cuarta y quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos están en su derecho de permanecer callados, de no responder a ninguna pregunta que el oficial de Migración les haga, que no entren a su casa sin una orden, de que no busquen en sus cosas".

El ángel de los migrantes aparece en videos en Instagram y TikTok, por ejemplo, con una carpeta en las manos. Y les enseña cómo preparar todos los documentos que se necesitan en caso de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas requieren, para proteger a la familia. "Te voy a enseñar qué documentos necesitas para proteger a tus hijos, tus bienes y tus ahorros y todo lo que has hecho, mientras has estado acá".

Angélica les pide no contestar ninguna pregunta sin un abogado. Les pide tener documentos como la forma G28, que debe estar firmada. Si son detenidos, para suspender la orden de deportación les pide tener la forma I-246. También les pide tener a mano un Minor Power of Attorney o poder notarial, si tienen hijos menores, de acuerdo con su Estado. Ella les detalla, paso a paso, inclusive dónde firmar.

Más consejos

"Conocer nuestros derechos funciona. Les quiero seguir diciendo: por favor no abran la puerta, no respondan a ninguna pregunta que les hagan. Conocer nuestros derechos funciona", dice.

"Tienes que probar que has estado en Estados Unidos al menos por dos años. Como recibos de pagos de impuestos, una licencia caducada o no, con la fecha de expedición diga antes de dos años; recibos a tu nombre, con fecha; citas de médicos", también les aconseja Angélica.

"Se trata de información verificada. Si ICE llega a tu casa, pregúntales si tienen una orden judicial firmada por un juez y que te la pasen debajo de la puerta. Sin eso, no es tu obligación responder nada más. Si estás en otro lugar, conoce que tienes el derecho a quedarte callado. Puedes decir: uso mi derecho de la quinta enmienda y me quedaré callado". Angelita también les pide tener tarjetas, que ella comparte, con esa información y que ella comparte en sus redes sociales.

