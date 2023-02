Un nuevo estallido prepara Leonidas Iza. Se lo veía venir desde el momento en que se instalaron las mesas de diálogo con el gobierno y el presidente de la Conaie empezó a torpedearlas. Este viernes, al término de una maratónica asamblea general que, como todas las de la izquierda, fue un perfecto ejercicio antidemocrático en el que las decisiones se tomaron por aclamación y los disidentes quedaron excluidos (a Salvador Quishpe, por ejemplo, le cerraron la puerta en las narices), finalmente Leonidas Iza dio por concluido el simulacro del diálogo. No puso fecha para el paro nacional, pero sí describió el mecanismo que lo activará e inauguró una etapa de movilización permanente. Un estado de guerra que, como todos los de su clase, se justifica con falacias. Estas son las principales:

1. En la cresta de la ola del discurso identitario, Leonidas Iza busca sumar causas globales sin hacer mérito alguno. Ha decretado la movilización general y asamblea permanente de los pueblos y nacionalidades y ha elegido como punto de partida la fecha emblemática del feminismo: el 8 de marzo. Pero como presidente de la Conaie no ha movido un dedo para cambiar una realidad cultural, la del mundo indígena, ancestralmente machista y violentamente homofóbico. Sentado en el puesto de mando de una mesa directiva con mayor predominio masculino que el gabinete de Guillermo Lasso, habló el viernes de la opresión del patriarcado. Como si el movimiento que preside no fuera, de lejos y con excepción de la Iglesia católica, el organismo más heteropatriarcal de la república. Él mismo llegó a la presidencia de la Conaie violando abiertamente una resolución del congreso anterior, según la cual una mujer debía ser electa para ese cargo en el siguiente período. Rocío Cachimuel y Patricia Gualinga fueron burladas por este flamante feminista.

ROMPER LO QUE ESTÁ ROTO

2. “Luego de analizar el informe de seguimiento de los resultados alcanzados en las mesas de diálogo instaladas en el marco del levantamiento indígena y popular de junio 2022”, anunció Leonidas Iza, “rompemos este proceso de diálogo”. Como si no hubiera estado roto desde el día uno. ¿No había sido el movimiento indígena uno de los primeros en rechazar el acuerdo nacional propuesto por el gobierno después de las elecciones? “La Conaie no será parte de ningún acuerdo porque la palabra de Guillermo Lasso como presidente no tiene validez”, escribieron en esa ocasión.

Las mesas de diálogo, ese monstruito del correísta tapiñado Francisco Jiménez a quien el presidente arropó durante casi un año en el Ministerio de Gobierno, se revelaron al fin, este viernes, como la farsa que siempre fueron. En los 90 días que duró el proceso, las diez reivindicaciones iniciales se convirtieron en más de 200 demandas por medio de las cuales la Conaie pretendió aplicar su propio plan de gobierno sin haberse presentado siquiera a las elecciones. Finalmente, luego de firmar 218 acuerdos, incluyendo fórmulas de cogobierno en el sector energético; luego de alzarse con el control absoluto del sistema de educación intercultural bilingüe, que le fue cedido por el Ministerio de Educación con un presupuesto de 133 millones de dólares y todo; luego de recibir esos y otros beneficios, resentidísimo Leonidas Iza porque no le dieron todo lo que quería sale a decir que se ratifica en... ¡los diez puntos iniciales! Un cinismo monumental para coronar el proceso de chantaje político más intenso de la historia reciente.

QUE RENUNCIE, POR SI ACASO

3. Desde el principio (desde octubre de 2019) el objetivo de Iza ha sido echar abajo la democracia y ha llegado la hora de destapar algunas cartas. En esta ocasión pide directamente la renuncia del presidente de la República. ¿Por qué razón? Lo dice con toda la jeta del mundo: por “las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano por supuesta estructura de corrupción”. Mejor dicho: con suponerlo alcanza. No pide Iza que actúe la Fiscalía, que se investigue, que se esclarezca. No. Que renuncie, directamente. Eso sí: que la Asamblea Nacional, donde se sabe en mayoría (habrá que ver si le alcanza), lo someta a juicio político. ¿Con qué causal? No propone ninguna, debe parecerle un detalle sin importancia. Lo que quiere (porque ya lo probó y funciona) es combinar la calentura de las calles con la acción parlamentaria. Ya hay una comisión correísta trabajando en ello. Hasta el momento, la sincronización es perfecta.

PROHIBIDO APLICAR LA CONSTITUCIÓN.

4. Lo que pretende Leonidas Iza (lo sabe cualquiera que haya leído su libro ‘Estallido’) es dejar al Estado en la indefensión para alzarse con él y hacerlo pedacitos. Eso implica bloquear todas las salidas constitucionales a la crisis que planea provocar. Así, si en el proceso de su derrocamiento al presidente se le ocurriera, por ejemplo, recurrir a la muerte cruzada, ha de saber que puede costarle caro: incendiará al país. Desprovisto del más elemental sentido de la ética pública, Iza no se detiene ante el peor de los chantajes: aquel que amenaza con la violencia y el miedo: “No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto -advierte-. Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no permitirá una dictadura”. Lo dice con pleno conocimiento de que la salida que describe es perfectamente constitucional. Pues eso: acaba de prohibir al presidente de la República que aplique la Constitución.

POR LAS MINAS, A BALAZOS

5. Por si lo anterior no bastara, Leonidas Iza encontró un ‘casus belli’ para llevar las cosas a su extremo: los enfrentamientos, ocurridos el jueves en la provincia de Loja, entre comuneros y la fuerza pública por el control de territorios mineros. “Hacemos un llamado a nuestras guardias comunitarias para estar en alerta máxima en defensa de nuestros territorios frente al avance de la minería”, dijo. A las guardias comunitarias el país ya las vio actuar en junio del año pasado: atacaron dos convoyes militares a balazos y asesinaron a un soldado. Ahora, Iza pretende que todo territorio minero sea vigilado exclusivamente por esa suerte de grupos paramilitares autorizados por una Corte Constitucional que se comió el cuento de la pluriculturalidad y del discurso identitario. Policías y militares ya están siendo impedidos de ingresar en ciertas zonas. Desde hace meses. Lo que no garantiza la Conaie es que esas minas cuyo control pretende arrebatar al Estado no sean explotadas por ellos para fines inconfesables. Después de todo, uno de los grandes éxitos políticos recientes del movimiento indígena es haber obtenido la amnistía de, precisamente, un gran número de mineros ilegales. Estos tienen incluso representación en la Asamblea, en la figura del legislador de Pachakutik Mario Ruiz. Y la minería ilegal, ahora el país lo sabe bien, se encuentra en el centro de todas las mafias y todos los tráficos ilegales. ¿No ha sido el discurso de Leonidas Iza, durante los últimos meses, sospechosamente funcional al narcotráfico? ¿Y hemos de creer que quieren controlar las minas sin vigilancia de nadie y sin rendir cuentas a nadie para no explotarlas? También el discurso de la identidad puede ser, para unos pocos dirigentes sin escrúpulos, un gran negocio.