"Amenazaron que acabarían con mi vida": jueza Nubia Vera comparece ante comisión

La jueza Nubia Vera asistió este 24 de febrero de 2025 a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para explicar la denuncia que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, presentó en su contra ante el Consejo de la Judicatura.

A la mesa legislativa también fueron convocados la ministra Núñez, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy; y los vocales Solanda Goyes, Yolanda Yupangui, y Merck Benavides. Sin embargo, Godoy y Núñez enviaron oficios de excusa.

El asambleísta Héctor Valladarez, quien solicitó la comparecencia de los funcionarios, sostuvo que era necesario conocer detalles de la denuncia. Incluso reveló que conoce de la existencia de un proyecto de resolución para iniciar el proceso de suspensión de Nubia Vera.

Mario Godoy no asistió al llamado de la Comisión de Justicia. Consejo de la Judicatura

Nubia Vera ser amenazada y acosada por su trabajo

Durante su intervención, la jueza Vera calificó de "maliciosa" la denuncia de la ministra Núñez y recordó que, desde diciembre de 2024, cuando falló a favor de Abad, ha sido acosada y amenazada por el director provincial, Henry Gaibor; su asesor, Fernando Carrillo, y desde el 17 de diciembre, por Mario Godoy, titular del Consejo de la Judicatura.

"Ellos abruptamente entraron a mi despacho para amenazarme que acabarían con mi vida y me entregaron una 'flash memory'", recordó Vera. "La persecución, el acoso que estoy teniendo es grande. No se puede ni trabajar tranquila", acotó.

Vera también aprovechó la presencia de vocales de la Judicatura para decirles que "en más de 10 años no he tenido ninguna sanción, por siete años no he sacado ni un día de vacaciones. Me he dedicado al servicio de la justicia".

Su abogado, Washington Andrade, por otra parte, recordó que la jueza Vera tiene varios procesos en su contra que validarían la persecución. Detalló que hubo dos acciones de recusación, una querella por calumnia, dos solicitudes de declaratoria jurisdiccional previa de las infracciones de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable y un acto administrativo pedido por la jueza.

La vocal Solanda Goyes dijo que la Judicatura no puede adelantar criterios sobre el proceso de suspensión de la jueza Nubia Vera. Foto: René Fraga/ EXPRESO

La Judicatura no puede adelantar criterio, dice Solanda Goyes

Por otro lado, la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, explicó que las solicitudes de declaratoria jurisdiccional tiene un procedimiento específico y que se está siguiendo en el caso de la jueza Nubia Vera.

"Es preferible no emitir comentarios en este momento ni interpretaciones ni análisis sobre los asuntos que van a ser puestos en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura", respondió Goyes ante la revelación de que habría un proyecto de resolución para iniciar el proceso de de suspensión de la magistrada Vera.

Sin embargo, sobre las presuntas presiones de Godoy a Vera que están siendo investigadas, Goyes señaló que su criterio ha sido público: "al menos en este caso el señor Godoy debería excusarse de presidir las sesiones porque tiene un claro conflicto de intereses que le impide ser imparcial. Él ha interpuesto denuncias contra la jueza Nubia Vera y viceversa. Es por consideraciones del Derecho".

