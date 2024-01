Alias Fito: Gobierno desconoce cómo y cuándo evadió los filtros penitenciarios

En una entrevista con la cadena internacional CNN en español, la ministra de Gobierno e Interior (e), Mónica Palencia, abordó la coyuntura nacional y las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para hacer frente al crimen organizado.

Palencia refirió, en relación a los eventos del 8 de enero de 2024 en las cárceles del país, que las fuerzas del orden toman acciones para controlar la situación. “En este momento, las cárceles son el centro de atención específico del Gobierno de Ecuador, con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores”.

Asimismo, la ministra Palencia reconoció que el Gobierno Nacional no tiene mayores detalles sobre cuándo José Adolfo Macías, alias Fito, salió de su celda y del centro penitenciario de Guayaquil: “Enfrentamos una situación en la que no podemos determinar con precisión cuándo la persona evadió los controles penitenciarios. Esto ejemplifica lo que ha ocurrido no solo ahora, sino en muchos otros gobiernos donde se han implementado políticas de puertas abiertas en los centros penitenciarios”.

La ministra señaló que el Gobierno Nacional articula estrategias para hacerle frente a la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Como también, confirmó que el presidente Noboa prevé un cambio de mando en las penitenciarías. Esto mientras las autoridades reportaron, la madrugada del 9 de enero de 2024, la fuga de alias Pico, el delincuente señalado por la fiscal Diana Salazar de planear un atentado contra su vida y la de su familia.

