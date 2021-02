Alianza PAIS inicia un proceso disciplinario contra el presidente Lenín Moreno

El mandatario no ha apoyado al movimiento ni en las elecciones seccionales de 2019, ni en en las generales del 7 de febrero pasado .

La Comisión de Ética y Disciplina del movimiento Alianza PAIS (AP), listas 35, notificó este 26 de febrero de 2021 el inicio de un proceso disciplinario en contra del presidente Lenín Moreno.

La causa se inició por la denuncia presentada por el adherente de la organización política José Miguel Ángel Cóndor que acusa al mandatario por incumplimiento del plan de gobierno con el que ganó las elecciones en 2017.

“El presidente Lenín Moreno se ha desentendido del movimiento Alianza PAIS” Leer más

Esta Comisión se reunió el 24 de febrero pasado para determinar que la denuncia cumple con los requisitos del Código de Ética del movimiento por lo que autoriza continuar con el procedimiento. El denunciante pide que se separe “de manera definitiva al militante Lenín Moreno”.

Como nueva Comisión de Ética y Disciplina de @35PAIS, pese a obstáculos de funcionarios de Lenin Moreno, hemos notificado el inicio de su proceso disciplinario por incumplimiento del plan de Gobierno que ganó las elecciones. ¡La renovación de nuestro movimiento, NO esperará más! pic.twitter.com/kTXTygZzwZ — Diego Fuentes Acosta (@DiegoFuentesEC) February 26, 2021

En la resolución, la Comisión convoca a Moreno, que además es presidente de AP, para que en el término de dos días presente la pruebas de descargo que considere pertinentes.

Además, abren la posibilidad de que el “observado” pueda solicitar una audiencia ante la Comisión que está conformado por el candidato a asambleísta Diego Fuentes, la candidata a presidenta, Ximena Peña, que no alcanzaron bueno resultados en las elecciones del 7 de febrero.

Alianza PAIS marca distancias con Lenín Moreno antes de las elecciones de 2021 Leer más

Este grupo se completa con René Espín, directivo de PAIS en Pichincha y Verónica Moreno. Desde el inicio de su gestión, el presidente se ha ido alejando de su labor como dirigente de Alianza PAIS.

En entrevista con EXPRESO, en septiembre pasado, Peña reconoció que Moreno “se ha desentendido del movimiento desde hace meses. De hecho, el presidente no ha participado en las reuniones de las directivas nacionales, no ha acompañado los procesos de democracia interna”, dijo.

“En las elecciones seccionales dijo que no iba a apoyar a ninguna organización política, es decir, para nadie es secreto que AP no ha tenido el respaldo del primer mandatario, no ha sido parte del proceso de democracia interna y tampoco influyó en la elección de candidatos” para las últimas elecciones, agregó.