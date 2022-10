El 6 de octubre de 2022, la Procuraduría General del Estado informó que el juez de Garantías Penitenciarias de Santo Domingo acogió su pedido para que Alex Bravo cancele la reparación integral que adeuda al Estado. Según señaló la entidad, Bravo, quien recibió sobornos por $12 millones, deberá hacer el pago en un plazo de 30 días.

La Procuraduría señaló que el fallo favorable lo obtuvo el 5 de octubre de 2022 y que, en caso de no cumplir con la orden, "la Fiscalía General del Estado deberá iniciar el proceso penal que corresponde y Alex Bravo podría volver a prisión". Además, recordó que el exgerente de Petroecuador adeuda al estado montos como reparación integral y multa en las sentencias condenatorias ejecutoriadas dictadas en su contra.

Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, salió de la cárcel y usa grillete electrónico Leer más

#Importante| Procuraduría obtiene orden judicial para que #AlexBravo pague al Estado la reparación integral.



La información aquí: ⬇️ pic.twitter.com/NtA5CE9OFY — Procuraduría Ecuador (@PGEcuador) October 6, 2022

Según repasó la Procuraduría, Bravo adeuda al Estado $364.204,54 por su sentencia por enriquecimiento ilícito, $12' 604.979,56 por concepto de reparación integral y $37' 813.886,60 por multa establecidas en su sentencia por cohecho. "La Procuraduría continuará con sus acciones para hacer cumplir con lo dispuesto en la sentencia pro los jueces", indicó la entidad en su comunicado.

El 2 de septiembre pasado, el exgerente de la estatal petrolera, Alex Bravo, salió de la cárcel luego de que el juez José Xavier Guzmán Herbozo, de la Unidad Penal de Santo Domingo, le concediera el beneficio penitenciario de régimen semiabierto. Esto implica que Bravo cumpla el resto de su pena (dos años aproximadamente) en libertad siempre y cuando no cometa más delitos y se presente periódicamente, no salga del país, use un grillete.