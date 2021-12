Alerta por ausencia de mariposas

Ya no visitan la ciudad por falta de jardines nativos. En la zona urbana de Quito, en los últimos 10 años, se podían observar hasta 17 tipos de mariposas. Hoy no llegan ni a 4.

Este es el problema que buscan combatir los equipos del Zoológico de Quito y el proyecto Jardines Silvestres con una solución sencilla: la creación de pequeños espacios verdes en la urbe, que se conviertan en hábitats idóneos para atraer y albergar a mariposas y otros polinizadores.

Según estudios realizados, una de las razones de la ausencia de este insecto popular en la ciudad es el crecimiento urbanístico y la creaciones de jardines con plantas ornamentales no nativas.

Gabriela Arévalo, directora de Educación para la conservación del Zoológico de Quito, cuenta que: “en Quito, lamentablemente, estamos perdiendo espacios verdes nativos que estén formados por flora propia del entorno. Estamos perdiendo polinizadores en general”.

Hace referencia al uso de plantas introducidas que son “lindas, porque tienen flores llamativas”, pero que no son generadoras de néctar. Alimento principal de estos pequeños voladores.

El proyecto para la recuperación de mariposas en el casco urbano empezó en 2019. Sandy Espinoza, del proyecto Jardines Silvestre, explica que anualmente más de 1.700 hectáreas de bosques se pierden por el crecimiento urbanístico. “En el caso de polinizadores, como abejas y mariposas, en la ciudad los registros son muy bajitos. Esto, porque no encuentran fuentes de alimentos” .

Las mariposas son indicadores de la calidad medioambiental y de la salud de los ecosistemas. Mientras menos hay en nuestro alrededor, nuestra naturaleza está cada vez más afectada. Gabriela Arévalo,

​Directora de Educación para la conservación del Zoológico de Quito

El Zoológico de Quito y el proyecto Jardines Silvestres se unieron para brindar charlas virtuales y talleres presenciales para que la ciudadanía pueda relacionarse con las plantas nativas y aprender a crear y cuidar un jardín nativo. Las capacitaciones se realizaron en el zoológico y se prevén reanudar el próximo año.

Sin embargo, en el zoológico se implantó una exposición educativa temporal con cerca de 600 mariposas de 12 especies diferentes, cuya intención es que la ciudadanía valore la importancia de estos animales en el ecosistema por ser polinizadores. Este espacio estará disponible hasta finales de febrero de 2022.

“Quizá para muchas personas las mariposas solo son un atractivo o novelería, pero son más que eso. Si ya no tenemos mariposas en nuestros jardines o algún otro polinizador, ya no van a reproducirse nuestras plantas y no vamos a tener acceso a alimentos”, explica Arévalo.

¿Cómo se puede ayudar a la atracción de mariposas? Existe una variedad de plantas nativas que sirven para generar el regreso de estos insectos, y que ademas tienen propiedades medicinales. Entre ellas están la lluvia de estrellas, heliotropos blancos, tupirosas, salvia morado, algodonera, planta de granadilla, las margaritas y el matico.

En los domicilios, además de la siembra de estas plantas, también se puede usar recipientes de colores llenos de agua y con piedras en el fondo para que las mariposas puedan beber y bañarse. Se puede colocar un poco de sal en el agua, pero se debe cambiar a diario el líquido.

Otra recomendación es dejar en un espacio elevado frutas como papaya y naranja.

En la Reserva de Pululahua, cerca de Quito, se estima que existen 90 especies de mariposas.