Alcaldesa de Manta solicita militarización tras doble crimen en iglesia

El último hecho violento en una iglesia, que apagó la vida de dos personas, entre ellas un menor de 11 años, provocó que la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso Zamora, haya solicitado la militarización de la ciudad puerto manabita lo más pronto.

"¡Hasta cuándo! Esta situación ha rebasado todos los límites de tolerancia ciudadana. ¡Por Dios! Es un niño, un ser indefenso e inocente y, para colmo, dentro de una iglesia. Duele y, sobre todo, da rabia que esto no tenga un freno"exclamó la alcaldesa tras el hecho de conmoción social registrado en la parroquia Los Esteros.

"Ya no pedimos, exigimos seguridad. Se trata de lo más elemental: cuidar la vida de la gente. No se puede postergar la militarización del país. Es indispensable. Ya no hay otra salida", exclamó Valdivieso.

Y es que las estadísticas del Distrito Manta, que aglutina a los cantones de Montecristi y Jaramijó, son escalofriantes. Sólo este jueves 28 de diciembre se registraron 5 muertes violentas, sumando 315 durante el 2023. El año pasado Manta cerró con 198 casos.

