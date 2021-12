Los socavones causados por la minería ilegal en Zaruma tienen muchos culpables y pocos castigos. El alcalde de ese cantón, Jhansy López, recibe a este Diario en el punto unificado que se destinó para tratar la emergencia. Señala a la Agencia de Regulación y Control Minero como responsable de esta situación. Exige acciones.

Son 50 edificaciones deshabitadas, 300 evacuados, un socavón de más de 25 metros. ¿Cómo llega a esto su ciudad?

Como la minería es histórica, ya hace 30 años hubo una zona de exclusión. Se amplió en 2013. Era tarde. El daño ya estaba hecho. Las empresas mineras ya habían ingresado al casco urbano. Las minas tienen más de 15 y 20 años. Estaban abandonadas, por la regulación, pero fueron ocupadas por mineros ilegales que ingresaban desde sitios clandestinos o chimeneas, y, hay que decirlo, desde zonas legales que tienen concesiones.

Las autoridades competentes nunca le dieron importancia a la situación. Nunca hubo decisiones. Jhansy López, alcalde de Zaruma.

¿Hay certezas de eso último?

Es lo que hemos denunciado. He usado los informes y estudios que Riesgos y el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables hicieron para exhortar control, he hecho énfasis en la importancia de intervenir, pero nos quedamos en lo burocrático, prometiendo siempre un presupuesto que nunca llega. Las autoridades competentes nunca le dieron importancia a la situación. Nunca hubo decisiones.

¿Qué decisiones, alcalde?

La ampliación de la zona de exclusión. He insistido desde 2014. Se tiene que prohibir la actividad minera en la zona urbana. No podemos garantizar que solo con un simple compromiso se respete el área, ni podemos estar permanentemente bajo el subsuelo vigilando si se pasan o no.

Hay cerca de 15 concesiones mineras alrededor de Zaruma. El Ejército ha dicho que sigue la extracción, pese a la emergencia. ¿Qué piensa de eso?

Es inhumano. Son terroristas que están contra la vida.

La gente busca un culpable y si hacemos un recuento, encontraremos muchísimos. Jhansy López, alcalde de Zaruma.

Muchos zarumeños lo señalan como responsable de esta catástrofe también.

En lo que correspondía al Municipio, no existe un solo uso de suelo cedido para minería en la zona urbana. Hay pedidos, los hemos negado.

¿Ni uno solo?

Ni uno. El problema radica en las concesiones. Y esas las da el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Lo que ha fallado en Zaruma es el control.

¿A quién responsabiliza?

La Agencia de Regulación y Control Minero es la que tiene la competencia. Eran ellos los que debían hacerlo. En reiteradas ocasiones hice denuncias públicas a autoridades de esa entidad, con videos y fotos. Me dijeron que no pasaba nada, que estaba exagerando. ¿Cuándo me creyeron? Cuando se cayó la Inmaculada. Cambiaron autoridades, empezó la búsqueda de soluciones; pero lo mismo. Se hizo un plan que nunca se ejecutó. Ahora nos envían cien militares, cien policías, todos por las calles... Tienen que entrar. Lo que pasa, pasa abajo de Zaruma. Para tener pruebas, yo mismo ingresé. Lo saben.

Ha pasado toda la entrevista diciendo que la culpa es de la entidad que controla. Y justificándose con haber denunciado. ¿Cree que eso es suficiente?

Hice todo lo necesario. Todo lo que pude para advertirles. Hasta la pandemia fue un justificativo para que los ministros no concreten acciones.

Lo han señalado por no hacer nada en la emergencia. Dicen que hasta estuvo escondido. ¿Qué dice a esas críticas?

He hecho todo lo que ha estado a mi alcance en este tema. La gente busca un culpable y si hacemos un recuento de la historia encontraremos muchísimos, pero hoy soy yo quien enfrenta esta situación. Así mucha gente crea que la culpa es mía. Sé que estoy buscando una solución.

Deje a un lado al alcalde en este momento. Esta pregunta va para Jhansy López. ¿Creció en Zaruma?

Aquí nací.

¿Qué viene a su mente al saber que la minería ha dejado a 50 hogares sin su Navidad?

Trato de tener las fuerzas necesarias para resistir. Esta ciudad es todo para nosotros. Las personas que perdieron su casa me conocen desde niño. Duele, pero nos vamos a levantar de esto. Somos fuertes. Así somos los zarumeños.

Zaruma es patrimonio cultural del Ecuador desde 1990, por sus edificaciones de gran valor arquitectónico. Tiene un presupuesto de 3 millones de dólares y 12 mil habitantes en su casco urbano.