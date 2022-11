Carlos Pareja Yannuzzelli estuvo este lunes 14 de noviembre de 2022 por cerca de dos horas en el edificio de la Fiscalía General, en la calle Juan León Mera y avenida Patria, en el norte de Quito. Él fue trasladado a ese sitio desde la cárcel 4 de Quito en donde cumple al menos cinco condenas por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y otros. Llevaba caso, chaleco antibalas y fue escoltado por agentes de seguridad penitenciaria y miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOE).

El objetivo fue que rinda una versión en una investigación previa que por presunta concusión abrió ese organismo tras la denuncia presentada por el asambleísta Ricardo Vanegas a raíz de las declaraciones en Pareja en las que aseguró que había entregado al exfiscal Galo Chiriboga alrededor de 300.000 dólares en un hotel del norte de Quito.

El exfuncionario dijo que "me pidió 300.000 dólares, yo no tenía, le pedí a Alex Bravo (exgerente de Petroecuador)". Él le dijo que vería si los podía conseguir y luego aseguró que él le entregó en persona ese monto.

El sábado Vanegas anunció que atendiendo lo dicho por Pareja presentó una denuncia contra Galo Chiriboga por la supuesta entrega ocurrida en el quinto piso de un hotel del norte de Quito y anunció que la fiscal Diana Salazar había citado a Pareja a las 09:30 para que rinda su versión.

URGENTE! Atendiendo la denuncia que presenté contra Galo Chiriboga porque Carlos Pareja dijo que le entregó usd300 mil dólares en el 5to piso del swissotel @DianaSalazarM2 da inicio a la IP122-2022-JMM y dispone que se le recepte versión el próximo 14/11/22 a las 9H30. pic.twitter.com/xgeRKZWXvg — Ricardo Vanegas (@Ricardo_Vanegas) November 12, 2022

De esa convocatoria no tuvo conocimiento Miguel Revelo, quien ejerce la defensa del exfuncionario. "No he sido notificado de la comparecencia de mi defendido el día de hoy a Fiscalía. Me parece muy irresponsable exponer al señor Pareja de la manera que lo hace Fiscalía ya que la delegada de la titular de la acción penal es quien debe acudir al centro de rehabilitación a tomar versión y no poner en riesgo la vida del ciudadano", señaló Revelo.

Insistió que la seguridad jurídica y debido proceso deben primar en toda investigación previa, así como también guardar la reserva del caso.

Vanegas confirmó a EXPRESO que aún no ha reconocido la firma de la denuncia y tampoco ha presentado la versión, que son los primeros pasos dentro de la investigación previa en la mayoría de casos. El exfiscal no respondió a una consulta formulada por este Diario. Pero, en declaraciones al canal Ecuavisa aseguró que el señalamiento de Pareja es falso.

"No van a encontrar nada porque nunca se produjo este hecho, no presentó ningún elemento, ningún hecho. Además una persona que le ha mentido al país, un delincuente ya ratificado en varias sentencias hablando como si fuera la persona más honrada de este país", puntualizó. La investigación previa es una fase preprocesal reservada.

La semana pasada Pareja acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y habló de la posible corrupción instaurada en el gobierno de Rafael Correa en el área petrolera del país. Dio nombres, algunos de ellos de exfiscales y otros exfuncionarios como el de Nilsen Arias, procesado en Estados Unidos por posible lavado de dinero.