Abogado de Bucaram fue desalojado del predio donde su cliente está detenido

Hasta la finca San Andrés, ubicada en el kilómetro 36,5 de la vía a la costa, acudió el abogado Alfredo Arboleda, representante de la familia Bucaram, para confirmar si Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de la República, se encontraba entre los detenidos durante un operativo llevado a cabo en la madrugada del viernes 10 de mayo.

El jurista llegó a las 09:05 en un vehículo negro de marca Jeep e ingresó al predio. Primero, se identificó con guardias del lugar con su credencial que lo acredita como abogado. Este caminó hasta el lugar donde estaría retenido Jacobo Bucaram.

Sin embargo, a los pocos minutos, fue escoltado por la Policía Nacional hasta el lugar de ingreso, dos portones de color café, ya que no era permitido que él estuviera al interior de la finca junto con los artículos encontrados y los detenidos.

Al salir, Arboleda comentó a los medios de comunicación que la Policía no le dejó comunicarse con su representado y ni siquiera supo si se encontraba allí o no. “Me agredieron para sacarme de allí. No me dejaron conocer nada”, dijo.

Hasta el cierre de esta nota periodística, él aún se encontraba en el sitio. Además, él hizo algunas llamadas.

