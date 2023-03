Un nuevo dolor de cabeza se vive en las parroquias orientales de Quito. Desde el 9 de marzo de 2023 y hasta el domingo 12 de marzo no habrá agua en las siete parroquias que conforman esta zona donde habitan 200.000 personas.

En Guayllabamba, una de las localidades más afectadas, el anuncio de la Empresa de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) fue recibida con frustración, pero sin sorpresas, pues los cortes se han vuelto cosa de todos los días.

El mes pasado, un centenar de residentes de la parroquia paralizaron el paso vehicular para exigir respuestas, sin embargo Raúl Gordón, presidente de la Junta Parroquial de la localidad, señaló que las molestias son parte de una ampliación que está próxima a concluir.

Y este efectivamente es el caso, pues en las próximas semanas concluirá la ampliación de la linea de conducción de Paluguillo, que solucionará el problema de desabastecimiento para estas parroquias por treinta años.

No obstante, el resto de la urbe no gozará de la misma suerte. En otros sectores donde el desabastecimiento también se ha vuelto cotidiano, entre ellos, Calderón, el Valle de Los Chillos y el sur la ciudad, la solución podría tomar varios años.

Así lo afirmó Othón Zevallos, gerente general de Epmaps, quien indicó que al asumir la competencia a fines de 2021 halló que en las zonas de crecimiento de la ciudad, las plantas actuales estaban al límite (ver entrevista).

Agregó que, si bien la situación no es crítica, la administración anterior, liderada por el exalcalde Jorge Yunda, no tomó medidas para no desbordarla.

Un contraste considerable con las declaraciones que en ese mismo 2021 dio Guido Andrade, entonces gerente, quien señaló que los problemas en el abastecimiento se debían a que “las personas se están quedando en sus casas y hay un consumo elevado”.

Es así, que en los sectores altos de Calderón como Calacalí, San Antonio de Pichincha y San Juan de Calderón, donde actualmente hay un racionamiento de tres días a la semana, la solución definitiva al abastecimiento tardará tres años en llegar.

Para lograrlo se necesitan tres obras: la línea de conducción Paluguillo-Puembo, que está en construcción, la línea Puembo-Calderón, que está adjudicada pero no se construye, y la Planta de Agua de Calderón, que está en estudio.

Pero al menos esta megaobra, que se construye con un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo, tiene indicios de pronto ver la luz.

En el caso del sur de la urbe y de el Valle de Los Chillos, las soluciones no son inmediatas.

En El Troje, planta que abastece al sur de Quito, la actual administración adjudicó los estudios para la ampliación en diciembre. La construcción, no obstante dependerá de la nueva administración.

En Los Chillos, zona que afecta directamente a Alangasí y La Merced, los estudios para el proyecto Volcán- El Chorro aún no se adjudican, y también quedarán en manos de la próxima administración.

Para el experto en diseño hidráulico, Andrés Martínez, la falta de una adecuada planificación territorial ha generado la actual situación. “Todos los municipios hacen un plan maestro de obras que empiezan con una proyección poblacional. Esto no se hizo o no se siguió y en lugar de adelantarse al crecimiento se esperó hasta que hubiera un problema para brindar soluciones”, señaló.

Para la bióloga Rosa Mena, esta no es la única dificultad. “Se busca cumplir con la demanda, pero no disminuirla a través de la educación. Quito consume 700 litros por persona diarios, es demasiado”, dijo.

Othón Zevallos

Gerente general Empresa de Agua Potable y Saneamiento de Quito

“La inversión no se hizo a tiempo”

¿Qué demoras hubo en la contratación de obras en las zonas afectadas?

Las obras sí constaban en el plan maestro de la ciudad, pero la inversión no se hizo a tiempo. La administración pasada estuvo marcada por el paso de cinco gerentes en dos años, casos de corrupción, la intervención de la Fiscalía. Proyectos como el de Calderón estuvieron paralizados en esa época.

¿Las soluciones tomarán entonces un promedio de dos años?

No se puede generalizar. En el caso de Calderón, como es un megaproyecto, tomará tres años, pero en el Troje será menos. Los estudios tomarán seis meses y la construcción un año o año y medio, igual para el Valle de Los Chillos. Desafortunadamente en el agua potable no hay soluciones mágicas.

¿Estos proyectos de ampliación ofrecen soluciones definitivas?

Ninguna solución es definitiva, pero sí quedará solucionado el abastecimiento del agua por entre treinta a cincuenta años. Lo ideal es adelantarse al crecimiento poblacional porque, cuando ya hay el problema y uno recién se mete a solucionarlo, se generan desfases como los que estamos viviendo.