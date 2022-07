La Contraloría analizó 38 informes de auditoría relacionados con los procesos de contratación para la construcción y mejoramiento de los sistemas y plantas de agua potable que fueron impulsados, en su mayoría, por gobiernos municipales.

Las conclusiones sirvieron para redactar el Sexto Reporte de Control Público, un documento en donde se analizan la calidad de gasto y las fallas más recurrentes en los procesos de contratación de 32 entidades públicas.

Entre las principales falencias está el incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de constructoras y fiscalizadores, que ejecutaron proyectos de agua entre 2011 y 2021.

“Los funcionarios y autoridades no velaron por el cumplimiento cabal de las cláusulas contractuales, como plazos y especificaciones técnicas, lo que derivó en retrasos injustificados en el inicio de operaciones y fallas en la infraestructura. Por su parte, los contratistas no se sujetaron a los planos y diseños, originando deficiencias constructivas en sistemas de captación, distribución y tratamiento de agua”, señaló la Contraloría.

En algunos casos, el hormigón y los materiales de construcción no cumplieron con la resistencia señalada en las normas técnicas. Los trabajos de excavación de cunetas, instalación de conexiones domiciliarias de agua potable, transporte y desalojo de materiales no cumplieron con las características requeridas para garantizar la eficiencia y durabilidad de las inversiones.

Se identificaron cambios en los diseños de tubos, puntos de instalación de tubería, cámaras de medidor de caudal, etc., aspectos que dificultaron el funcionamiento adecuado de los sistemas de agua. Además, los equipos, como válvulas, bombas de impulsión, medidores ultrasónicos de caudal y accesorios, no funcionaron, no fueron instalados o no hay evidencia documental de su entrega.

Los auditores observaron “tuberías instaladas sin la profundidad necesaria, en lugares inestables, expuestas en la superficie, cristalizadas en tramos a cielo abierto y sujetas con alambres”.

Por el lado de los contratistas, las fallas que se encontraron fueron que no emplearon personal calificado, con la experiencia requerida para participar en los proyectos ni desarrollaron las obras con el número de trabajadores necesario. Tampoco los aseguraron, por lo que no estuvieron cubiertos en caso de accidentes laborales, aunque las instituciones públicas hicieron desembolsos por estos conceptos. “Pese a los incumplimientos, no se impusieron las multas establecidas en los contratos”.

Este es la lista de entidades públicas señaladas por sus falencias: