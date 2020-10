Más de 12.000 policías listos para brindar seguridad en Quito durante las marchas de este jueves

Los 47.013 policías con los que cuenta la institución estarán alerta en todo el país por las manifestaciones que han anunciado organizaciones sindicales y grupos sociales para la tarde de este jueves 22 de octubre.

El general Pablo Rodríguez director general de Operaciones de la Policía dio a conocer que el plan operativo tendrá cuatro fases y para su cumplimiento se cuenta con el 100 % del personal policial. En el caso de la capital, en una primera fase intervendrán 1.200 uniformados que aumentarán hasta 2.400 de acuerdo con la situación. En total para el Distrito se contaría con 12.000 uniformados si es que la situación empieza a salirse de control y se requiere su contingente.

🔴 #ENVIVO | Rueda de prensa de @PoliciaEcuador para dar a conocer detalles del operativo policial, durante la jornada de #movilizaciones programadas para el día de hoy en el #DMQ y a nivel nacional.



▶️ Siga la RP por: 👉https://t.co/MxPuuFl0gB pic.twitter.com/tF38CHTH7H — Radio Vigía F.M. (@RadioVigia) October 22, 2020

Para los cantones aledaños a Quito como Cayambe y otros, se ha destinado 9.000 uniformados de los diferentes servicios que intervendrán de acuerdo a las misiones asignadas. Se suman alrededor de 2.300 policías que fueron retornados de sus vacaciones en consideración de que se presente el peor escenario en las protestas de este jueves, aunque la Policía espera que todo se desarrolle en paz.

Rodríguez explicó que se ha estimado que en el país salgan a las manifestaciones cerca de 5.600 personas pero, en el caso de la capital, se calcula que serían 1.200 que dirigirían su marcha a sectores como la Asamblea o el Palacio de Carondelet. La Policía ha coordinado con los participantes y ellos han asegurado que será una jornada pacífica, dijo el oficial.

Los marchantes serán acompañados por los policías hacia los sitios donde se dirijan. Para mantener las medidas de distanciamiento se han colocado vallas y barreras de protección. Se ha coordinado con ellos. Rodríguez recordó: "nosotros no reprimimos, respondemos a las agresiones".

El primer contacto con los manifestantes será el personal preventivo. Según se desarrollen las actividades de protesta se analizarán las actividades que realicen.

El general informó que en las marchas cumplidas esta mañana en Los Ríos, Manabí y Guayas todo se desarrolló con normalidad, sin excesos. Hubo el acompañamiento policial. Rodríguez acotó que de los errores cometidos en las protestas de octubre de 2019 hubo lecciones aprendidas y una capacitación enfocada en mayor respeto a los derechos humanos.

Pidió que se tome en cuenta que la sociedad no se merece saqueos, tratos inadecuados contra el ornato de la ciudad. "Hay que dar la vuelta la página comenzar a trabajar, todos estamos afectados por la pandemia", dijo.

En la capacitación policial fue fundamental la incorporación de las sugerencias de la CIDH y se ingresó a un sistema distinto de entrenamiento de la Policía, ratificó.

El general Fausto Salinas jefe del dispositivo de seguridad y orden público pidió a los ciudadanos que no caigan en el temor o el miedo. Indicó que se coordinó con las entidades del Municipio de Quito y se les presentó el plan que se ejecutará este jueves y todas las entidades se comprometieron a participar. La protesta pacífica tendrá la seguridad y apoyo, destacó.

Habló de la colocación de barreras, vallas para mantener distancia y que no existan contactos entre manifestantes y Policía. Recordó que han existido jornadas violentas en los que grupos han escupido a los policías, lanzado papas explosivas y bombas molotov.

Alain Luna comandante de la Zona 9 indicó que más de 2.500 policías con sus respectivos relevos estarán en puntos estratégicos del Distrito Metropolitano. Habrá otros en cercos externos e internos para resguardar las libertades de los marchantes y de quienes hacen actividades cotidianas. "Todo está orientado al respeto a los derechos humanos y las libertades, sin desorden, caos, ni destrucción a propiedad pública o privada".

Finalmente el director de Operaciones informó que se mantiene la presencia policial en las diferentes carreteras del país y no se ha registrado presencia de manifestantes que se dirijan a la capital.

Temprano el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín señaló en una entrevista que desde Fuerzas Armadas se ha analizado en todo el país cómo se van a desarrollar las manifestaciones. Expresó que en las organizaciones que se están realizando no participan FF.AA. ni siquiera como un delegado en los diferentes GADS o municipios.

Agregó que si es que existiese algún desmán o algún infiltrado actuaría la Policía. Fuerzas Armadas no van a participar porque no hay un estado de excepción y porque la Corte Constitucional suspendió el acuerdo 179 del Ministerio de Defensa mediante el cual se pedía el uso progresivo de la fuerza y esa instancia es respetuosa de la ley. Pero aclaró que eso no quiere decir que no se encuentren listos y preparados en cualquier momento para cuando la Policía requiera y exista la orden presidencial.