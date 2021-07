Armas de fuego, droga, licor artesanal, son entre otras las cosas que se halló en la cárcel de Cotopaxi 

Oswaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi informó los detalles del megaoperativo cumplido por varias horas en el Centro Regional de Cotopaxi con el que inició la reestructuración del sistema carcelario, anunciado por el presidente Guillermo Lasso.

"No nos temblará la mano para hacer cumplir la ley", señaló el funcionario quien agradeció a la Policía y a las Fuerzas Armadas por la colaboración en el operativo que busca no permitir que los grupos delictivos puedan hacer de las suyas. Este sábado 24 de julio de 2021 participaron 1.500 policías y cerca de 500 miembros de Fuerzas Armadas. 120 privados de la libertad fueron llevados a otros centros.

Fausto Cobo, el director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) agradeció a la Policía por el compromiso con el cumplimiento de los lineamientos dados por el presidente.

El general Carlos Cabrera informó que se restituyó la paz y tranquilidad en el centro carcelario para que pueda seguir el normal funcionamiento.

Detalló que se encontraron siete armas de fuego entre armas largas y cortas, alimentadoras, 431 armas cortopunzantes, 100 armas contundentes, 531 gramos cocaína, 30 gramos de marihuana, 300 litros de licor artesanal, 51 celulares, accesorios 37, laptops siete, un plasma de 42, teclados, calculadoras, 21 parlantes, relojes, tres linternas, 12 herramientas odontológicas, siete micrófonos y un megáfono.

El general Pablo Velasco indicó que la intervención de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria de Latacunga permitió asegurar el área exterior y en la recaptura de varios de los fugados. Este sábado también los miembros de la Brigada participaron en el operativo.

Cobo indicó que la reestructuración es estructural desde reformas que se deben plantear en la Asamblea para corregir temas graves, temas que tienen que ver con la disuasión que el Estado tiene que imponer en los centros. La reforma tiene acciones políticas, económicas, en el ámbito Legislativo.

Para reducir el hacinamiento se piensa realizar un apresuramiento en la utilización de beneficios penitenciarios represados. Hay un directorio del Sistema que no se ha reunido nunca, que tiene que estar integrado por cinco ministros. Ese organismo es el que debe proponer reformas a los reglamentos para los beneficios a personas que no han cometido delitos mayores.

Las repatriaciones también apuntará a la reducción de hacinamiento, los indultos que se puede hacer a personas que no tienen una mayor peligrosidad, entre otras acciones.

Añadió que los privados de la libertad trasladados son unos 120 que intentaron fugarse, ellos no eran los violentos, tenían que cuidar por su vida. Fueron 74 los recapturados, no son líderes pero no quieren regresar. Por eso fue mejor llevados a otros centros. Cobo informó que 31 presos siguen prófugos.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército estará a cargo de la reconstrucción del tercer filtro, anunció Cobo. Los presos afectaron gravemente la infraestructura, vidrios, puertas y otras zonas. Dijo que la empresa privada colaboró con volquetas y maquinaria para la limpieza de los escombros.

El general Cabrera indicó que toda el área penitenciaria fue revisada. Las áreas fueron aseguradas, en cada una hay entre cuatro y cinco internos. Anunció que 2.400 policías hacen las labores penitenciarias en el país y se ha reforzado ese contingente. En el caso de Latacunga también habrá incremento de personal. Pidió colaboración de los ciudadanos con la Policía para las tareas que cumplen. No descartó que a futuro se instale un grupo táctico en la ciudad.