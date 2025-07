Feriados agosto 2025 Ecuador: Los días de descanso en el país para este mes

Ecuador se prepara para una pausa cívica en agosto. El calendario oficial contempla un feriado nacional obligatorio y al menos tres fechas locales que se celebran en distintas regiones del país. La Ley de Feriados establece cómo se trasladan, si son recuperables y quiénes pueden acogerse a estos días de descanso.

(Te invitamos a leer: ¿El 24 de julio es feriado en Ecuador? Esto dice el calendario oficial)

Feriado nacional: Primer Grito de Independencia

Fecha histórica: Domingo 10 de agosto

Aplicación oficial: Se traslada al lunes 11 de agosto

Tipo de feriado: Nacional, obligatorio y no recuperable

Motivo: Conmemoración del levantamiento de 1809 en Quito, considerado el inicio del proceso independentista en América Latina.

Impacto: Aplica para todo el país, tanto en el sector público como privado.

Este traslado permite un descanso de tres días, ideal para actividades turísticas y familiares.

¿Qué se conmemora el 10 de agosto en Ecuador?

El 10 de agosto de 1809 marcó el inicio del proceso independentista en Ecuador y en toda Hispanoamérica. Ese día, un grupo de patriotas quiteños depuso al presidente de la Real Audiencia y estableció la primera Junta Soberana de Gobierno, en nombre del rey Fernando VII.

Aunque el levantamiento fue sofocado y sus líderes ejecutados un año después, este acto de valentía sembró la semilla de la libertad y es considerado el Primer Grito de Independencia de América Latina. Cada año, Ecuador honra esta fecha como símbolo de lucha, identidad y soberanía nacional.

Feriados locales en agosto 2025

Además del feriado nacional, dos ciudades celebran fechas cívicas propias:

Esmeraldas

Motivo: Independencia de Esmeraldas

Fecha: Martes 5 de agosto

Tipo: Local, no recuperable

Aplica: Solo para el cantón Esmeraldas

Chone

Motivo: Fundación de Chone

Fecha: Jueves 7 de agosto

Tipo: Local, no recuperable

Aplica: Solo para el cantón Chone

Estos feriados locales no se trasladan ni se recuperan, y su aplicación depende del municipio correspondiente.

¿Qué significa que un feriado sea 'no recuperable'?

Según la Ley de Servicio Público y el Código de Trabajo, los feriados no recuperables implican que los trabajadores no deben compensar las horas no laboradas. Es decir, no se trabaja ese día y no se exige recuperación posterior.

Los feriados no solo representan una pausa en la rutina laboral, sino también una oportunidad para el bienestar colectivo. Estos días permiten a las personas reconectar con la familia, fomentar el turismo interno y revitalizar sectores como la gastronomía y la cultura.

Próximo feriado Ecuador: por esta razón se traslada el asueto del 24 de mayo Leer más

Para el país, los feriados impulsan la economía local, descentralizan el movimiento turístico y promueven la valoración de las fechas históricas y la identidad regional. Más allá del descanso, se convierten en espacios de memoria, encuentro y desarrollo.

Agosto 2025 ofrece una pausa significativa en el calendario ecuatoriano, con un feriado nacional que honra la historia. Ya sea para viajar, compartir en familia o simplemente descansar, estos días permiten reconectar con el país y sus raíces.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.