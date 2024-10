Solucionar los cortes de agua en Quito, un pendiente de difícil solución

Desesperada, Marta Coba esperaba el arribo de un tanquero. Del agua que tenía guardada en baldes, tanques y recipientes desde el martes quedaba a duras penas una jarra y aun tenía que preparar la merienda.

“Es una situación desesperante. Necesitas agua para todo, no solo para tomar. Tengo la ropa acumulada hasta el día de reconexión para poder lavar. Ese día también trapeo. Hay que estar a expensas del tanquero para poder hacer lo mínimo como cocinar o bañarse”, asegura molesta.

Su sector, San Marcos, es uno de los 150 barrios de la capital afectados por los cortes de agua que mantienen en vilo a los quiteños desde fines de septiembre. La dramática reducción del caudal que alimenta a la Planta de Puengasí, sumado a los cortes de luz, ha generado una situación crítica para el abastecimiento en el centro y sur de la ciudad así como de los barrios altos, como Calacalí y San Antonio de Pichincha.

Usuarios aseguran que los cortes de luz solo agravan la falta de agua en los barrios. Gustavo Guamán

María Fernanda Villavicencio, subgerenta de Agua Potable de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps), asegura que son varios los factores que han agravado la distribución de agua en la capital, pero que el principal ha sido la sequía.

“Estamos atravesando una sequía extrema, la más compleja que hemos tenido en los últimos sesenta y un años. Es una de las condiciones más atípicas y fuertes que hemos tenido, y ha afectado a los embalses. El río Pita, que es el principal afluente que alimenta a la planta de Puengasí nos entregaba 2,2 metros cúbicos por segundo. Actualmente está en 1,7 o 1,8 lo que, tomando en cuenta la población del centro y el sur, no es suficiente para regularizar el servicio”, señala.

Añade que unos días de lluvia no son suficientes para regresar al embalse a su nivel habitual, y que para ello se hace monitoreo con respecto al comportamiento del caudal cada tres días. “La gente cree que porque llovió un poco ya se puede restablecer el servicio, y no funciona así. Por lo pronto, los pronósticos no son buenos”, dice.

Los cortes de luz, un reto

En cuanto a la estaciones de bombeo para las zonas altas de la urbe, que funcionan con electricidad, la funcionaria señala que se ha iniciado el proceso de compra de tres generadores, con lo que se espera solucionar el impasse para zonas como La Roldós y Colinas de Norte.

“Ya hemos iniciado el proceso, pero la contratación pública tiene sus tiempos”, afirma. No hay un promedio de cuánto tomará la adquisición, pero Villavicencio afirma que se ha trabajado con la Empresa Eléctrica de Quito para ofrecer soluciones a estos sectores.

En algunos sectores, vecinos contratan tanqueros privados para garantizar el suministro del servicio. Gustavo Guamán

Sin embargo, esta acepta que en ciertos barrios, los cortes de luz continuarán afectando la dotación de agua. En La Forestal, al sur de la ciudad, señala, los días de cortes programados se han cruzado con los apagones, haciendo imposible la recuperación de la red de distribución.

“La recuperación de la red demora, no es inmediata, como la luz. Puede tomar horas, y en ese sector, cuando se está recuperando la red, nuevamente se implementan los cortes”, dice.

Ahí y en otros sectores con similares condiciones se ha implementado la distribución por tanquero. Se mantendrán las condiciones, por lo menos, durante todo el mes de octubre.

