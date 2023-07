Una de las herencias que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, debe resolver es el futuro del proyecto de acceso a Quito desde los valles orientales: la solución vial Guayasamín.

El contrato, que se firmó en la administración de Mauricio Rodas, está en arbitraje, tras una demanda que interpuso la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC) en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), por el documento que se suscribió en abril de 2016 y que aún no se ha ejecutado por completo.

Según Daniela Chacón, de la organización Quito Cómo Vamos, el contrato ha sufrido muchos cambios en el camino, “pero todo empieza porque se hace un acuerdo directo con la empresa china, sin proceso de contratación pública, sino con el régimen que permite contratar con otras empresas públicas de otros países, sin licitación”.

Uno de los principales problemas que detectó en el contrato que se firmó cuando ella era concejala, es que el peaje tiene una repartición de 90-10 %, por 30 años, favoreciendo a CRBC. “Nosotros pagamos la obra, pero el rédito es solo para ellos”.

EXPRESO abordó este tema en días pasados y accedió a una evaluación de la Gerencia Comercial de Epmmop, que concluyó que CRBC incurrió en varios incumplimientos, entre ellos no haber entregado estudios definitivos aprobados. Además, se determinó que no ha dado mantenimiento a las obras existentes, no presentó la corrida financiera actualizada, ni ha entregado justificativos de gastos de la inversión de la Epmmop. En esa evaluación se consideró que el contrato era inequitativo porque beneficiaba a la contratista china, en desmedro de los intereses de Quito.

También hay informes jurídicos que establecen los riesgos de este proyecto, que consta de varias reformas viales para conectar Cumbayá y Tumbaco con la zona de la Plaza Argentina, en el área urbana del Distrito Metropolitano de Quito.

Uno de ellos se emitió en 2019 y allí consta que CRBC pidió 400 modificaciones en el documento, durante la mediación. Una de las principales observaciones tiene que ver con que “el contrato otorga a CRBC el cuasi monopolio de las vías de acceso a la ciudad, ya que durante 30 años no podrá autorizar otras vías similares, so pena de indemnización”.

“Si eso está, sería una barbaridad. No puede ese ni cualquier otro contrato someter a una administración a que no haga obras en la ciudad, en ningún momento, peor en un plazo tan largo”, manifestó Muñoz. Agregó que la obra “solo se construirá en tanto sea necesaria para la ciudad, en tanto entre en el plan maestro de movilidad y en tanto solo tengamos beneficios para la ciudad y no perjuicios”.

En este punto, Chacón señaló que los estudios iniciales concluyeron que la obra podía saturarse en tres a cinco años, pero el contrato se firmó hace siete. Además, cuenta que nunca hubo un plan que garantice el flujo del transporte público.

El 3 de septiembre de 2021, a pocos días de la destitución del alcalde Jorge Yunda (29 de septiembre), se suscribió el preacuerdo que luego reemplazaría al contrato original, a pesar de que los informes de la Epmmop no eran favorables. Tampoco fueron consideradas las recomendaciones de la Procuraduría. Estaba previsto poner fin al proceso con CRBC en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero tras la salida de Yunda eso quedó en el aire.

El informe jurídico recomendó continuar con acciones legales para la terminación del contrato de alianza estratégica y solicitar a la Contraloría un examen especial a la suscripción del contrato modificado.

Muñoz recibió información sobre el caso y dijo que el Municipio se está preparando para dar su respuesta. Considera que lo deseable sería que se pueda alcanzar un acuerdo, pero si no, se procederá con lo que señalan los elementos contractuales.

El alcalde añadió que no se puede adelantar si se va a construir o no la obra, pero afirmó que el documento que suscribió Yunda ha sido “severamente criticado, porque es un preacuerdo, al menos eso es lo que me dijo la administración saliente, y se lo hace a poco tiempo de que salga el alcalde Yunda y después no fue respaldado por el alcalde Santiago Guarderas”.