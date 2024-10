Los robos en buses se mudan al norte de Quito

Guajaló, Pueblo Unido, La Forestal, La Argelia y la av. Simón Bolívar son considerados puntos críticos para los asaltos a los pasajeros que se movilizan en los buses urbanos.

Sin embargo, en los últimos meses, las denuncias también se han duplicado hacia el norte de la ciudad, principalmente en la av. Mariscal Sucre (Occidental).

Ahí pasajeros y conductores aseguran que, en los tramos que avanzan hacia la Agencia Nacional de Tránsito, ubicada en esa vía y la calle Carlos V, al centro comercial Condado Shopping y a Pomasqui, bandas de delincuentes se han organizado para atracar a los pasajeros.

Juan R., quien pide preservar el anonimato, labora como controlador en la cooperativa San Carlos. Señala que desde hace varios meses, grupos de entre tres y cinco jóvenes se suben a las unidades entre las 06:00 y las 09:00 a asaltar a estudiantes de colegios y universidades que se movilizan a esa hora.

“Ya hemos reportado la situación a las autoridades, y no hacen nada. Nosotros les avisamos a los chicos en ese tramo que guarden los celulares. No podemos hacer más, porque si no los dejamos subir, luego van a la estación a amedrentarnos”, afirma.

Con el concuerda Miguel S. conductor de la cooperativa Mita del Mundo, quien asegura que grupos de jóvenes se suben a las unidades de la cooperativa y aprovechan los tramos sin semáforos y redondeles para asaltar a los pasajeros.

“Nos culpan a nosotros por dejarles subir, pero no saben que también estamos arriesgando nuestras vidas si no lo hacemos. No tenemos cámaras ni botones de pánico, estamos a la merced del Señor”, dice.

Conductores indican que bandas de entre tres a cinco jóvenes se suben a robar en vías sin semáforos y redondeles. ANGELO CHAMBA

Según datos de la Policía Nacional, en lo que va del año se han registrado 2,928 robos a personas en la capital.

Pero esta cifra, señalan las autoridades, pueden ser mayor, pues en este tipo de casos, las víctimas no siempre denuncian.

Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, indicó que la falta de mecanismos de seguridad es otra problemática con la que deben lidiar las cooperativas, y señala que no existe una solución rápida al problema más que el incremento de controles.

“Tenemos un modelo d gestión obsoleto en el que hay que trabajar por varios frentes y la seguridad para el transporte público y sus pasajeros es una de las más importantes”, comentó.

La Delicia es otro de los sectores donde se registra un incremento en la denuncia de robos a usuarios que toman el transporte de la terminal de La Ofelia.

Según Luis Haro, representante del Corredor Central Norte, se ha solicitado al Cabildo un convenio para aumentar la seguridad. Por su parte, el Cabildo indicó que lleva a cabo operativos interinstitucionales en el transporte público mensualmente con el fin de reducir este tipo de incidente.

En septiembre, se realizaron 30 operativos interinstitucionales antidelincuenciales en los corredores municipales Trolebús y Ecovía.

El acoso sexual en buses, otra cifra que sube

Según datos del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, cinco de cada diez mujeres reportan haber sufrido algún tipo de acoso en el transporte público.

El inicio de la campaña Cero Acoso logró reducir los índices entre 2017 y 2019, pero el último informe de la entidad señala que desde 2022, las cifras volvieron a subir, con 35.8% de mujeres entre 18 y 25 años reportando haber sufrido de acoso en las unidades de transporte de la urbe, mayoritariamente en horarios de las tarde, entre las 12:00 y las 18:00.

La campaña Cero Acoso busca reducir este delito en el transporte público de la capital. Karina Defas

Carolina Andrade Quevedo, secretaria de Seguridad, señala en el documento que los resultados corresponden también a un alza en el crecimiento de la violencia de género, que desde 2023 presenta cifras alarmantes en el país, y que se reforzarán las políticas para salvaguardar a las pasajeras.

