La revisión técnica vehicular empieza hoy en Quito. Este proceso, obligatorio para la matriculación de los autos, estuvo paralizado durante seis meses porque no existía un contrato vigente entre el Municipio y la empresa encargada de los controles.

El centro del Bicentenario será el primero en abrir. Lo hará con un horario extendido desde las 07:00 hasta las 18:00, para atender a la mayor cantidad de autos. Los demás empezarán paulatinamente. El objetivo es que todos estén operativos desde el 15 de julio.

Estaba previsto que los centros atiendan desde el inicio de este mes, pero hubo problemas en la página web para agendar las citas. La demanda fue tanta que colapsó el servidor.

El Municipio aseguró que lo había solucionado, pero ayer el sistema seguía presentando fallas. Los usuarios se quejaron en las redes sociales y hasta publicaron capturas de pantalla sobre la página caída.

De todas maneras, la apertura de este trámite llenó de expectativas a los dueños de negocios que están junto a los centros de revisión. Ayer, por ejemplo, en la zona de La Florida Alta, los empleados aceleraban la limpieza de locales.

Luis Díaz, dueño de una de las mecánicas, espera que mejore el movimiento en la zona.

Han sido seis meses duros. Tuve que despedir a todos los ayudantes porque no había trabajo. Esta zona no es comercial, se mueve solo por el centro de revisión. Sin eso, no vienen carros. Todo es botado. Por suerte el terreno es mío, sino hubiera sido más grave como le pasa a otros con el pago del arriendo.

Luis Díaz