La respuesta a los males, las vallas

La última gran aglomeración se registró el 3 de diciembre, cuando al menos 20.000 mil personas se apostaron en la avenida de los Shyris, norte de Quito, para festejar a la ciudad.

Hubo indignación y medidas por parte del Cabildo. Pusieron vallas en los espacios destinados para los parqueaderos.

Elisa Tufiño labora cuidando carros desde hace 20 años allí. La medida le afectó pues su único sustento es el pago de los conductores. “Yo perdí unos 8 dólares por día, suena poco pero para mí es al menos dos días de comida”, expresa.

Además, ella cree que lo único que hacen las vallas es impedir que el comercio se recupere y sobre todo que aumente la inseguridad, pues al no poder estacionar cerca los conductores se arriesgan a que les roben los automotores. “Aquí hay entidades financieras y vienen a hacer trámites también. Es necesario que dejen sus carros cerca”, comenta.

Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, explica que el vallado fue definido como una estrategia que se mantendrá en adelante en toda la Shyris en el espacio donde se han quedado a beber o hacer actividades que no tienen permiso.

Esto será en una zona específica para que no se apuesten los vehículos considerando que hay parqueaderos cercanos para quienes vayan a los bares.

“La medida se adopta también previendo que el fin de año no se repitan esos incidentes que, si bien estuvo planificado para fiestas de Quito lo hemos reforzado”, agrega.

Pero este no es el único sitio de la ciudad donde el paisaje ha pasado a ser de rejas de metal. En la Marín, en el Centro Histórico, los transeúntes y negocios se confunden en esas líneas azules.

Según Valarezo, las vallas son una manera de generar seguridad. “Lo desarrollamos como técnica de prevención del delito”, explica, aunque el Municipio no tiene competencia en seguridad sino el Ministerio de Gobierno, por lo que se realiza en coordinación con la Policía Nacional.

El principal objetivo es el de evitar que se apuesten las ventas informales, por lo tanto se espera que haya menos aglomeración y menos posibilidades de que arranchadores y asaltantes hagan de las suyas.

“En la Marín confluye mucho comercio no regularizado como resultado de los operativos que estamos haciendo en el cuadrante de intervención del Centro Histórico. Es un cuadrante pequeño”, afirma.

El perímetro de control comprende las calles Esmeraldas, Flores, Imbabura y 24 de Mayo, donde se encuentra lo más turístico y más crítico del casco colonial. Es por ello que las ventas migran a otros espacios, según la funcionaria.

Pero los moradores no ven resultados, uno de los comerciantes formales -quien prefiere no decir su nombre por miedo a represalias- comenta que los robos no han disminuido. “Aún se pueden escuchar a las chicas que gritan porque les arrancharon la cartera”, dice.

Además, las ventas también se han visto afectadas. María Maza tiene un local de ropa y relata que las vallas solo han alejado a los clientes. Ella no tenía problema con los informales porque “para todos había”.

“Cuando estaban aquí nos sentíamos un poco más seguros, porque algunos eran organizados”, comenta. Desde el 17 de octubre hasta el 15 de diciembre, la Secretaría de Seguridad ejecutó 4.872 controles en el perímetro de intervención del Centro Histórico.

Además, se han colocado vallas en la calle principal de Tumbaco, en el nororiente; en el barrio Martha Bucaram, en el sur; El Tejar, en el centro; y en el Comité del Pueblo, en el norte.

“El vallado es prevención situacional, las hemos puesto para evitar que se apueste el comercio informal” y con ello contribuir a mejorar los niveles de inseguridad en la zona, menciona Valarezo.

La iniciativa no es nueva. Ya en septiembre de 2019 los agentes metropolitanos de control colocaron esos aparatos para evitar la toma de los vendedores informales en las veredas del sector de La Marín.

Tradicionalmente las vallas han sido colocadas en los accesos al Palacio de Carondelet y pertenecen al Ministerio de Gobierno y aparecen cuando existen manifestaciones, protestas o movilizaciones, para resguardar la seguridad de las instalaciones de las dependencias institucionales.

Y no solo en el Palacio de Gobierno. Entidades como la Corte Nacional, la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Defensoría Pública y otras amanecen valladas cuando grupos ciudadanos acuden a audiencias o versiones sin juramento.

La diferencia entre las vallas gubernamentales y las municipales es que las primeras se han vuelto casi permanentes y las segundas son ocasionales y apuntan a la prevención del delito en las zonas establecidas.

En la tribuna de los Shyris, la administración del parque la Carolina y los vecinos del sector colocaron mallas para evitar que desconocidos se instalen en el sitio.