Quito: Residentes de Tumbaco piden se adoquine el Pasaje Río Chone

En Tumbaco, valle del nororiente de Quito, los habitantes de 14 viviendas del conjunto habitacional El Molino 2 y los propietarios de otras casas y fincas solicitan que las autoridades los escuchen. Vinicio Fierro cuenta que llevan alrededor de ocho años pidiendo que adoquinen el Pasaje Río Chone, que colinda con la parte trasera de su muro.

"Cada vez que los camiones pasan, inclusive los que ofertan cilindros de gas, levantan gran cantidad de polvo. No se puede vivir así", señalan Vinicio Fierro, presidente; y María Fernanda, vicepresidenta del conjunto.

Pedido a las autoridades, sin resultado

Ellos se organizaron, desde hace años atrás, y han dejado cartas solicitando que se adoquine el Pasaje Río Chone, entre las calles Manuela Garaicoa y Norberto Salazar. Las misivas las entregaron a las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco, así como de la Administración Zonal, según cuentan.

Sin embargo, los vecinos lamentan que siempre escuchan que les dan largas. "Como condóminos hemos tratado de hacer todas las mejoras que han estado a nuestro alcance, por ejemplo nos encargamos de construir los bordillos, de que contemos con alcantarillado y del alumbrado público. Incluso en medio del Pasaje Río Chone había una pared de concreto, de 1,50 de fondo, que logramos quitar contratando maquinaria y obreros, para que sea posible circular", relata Vinicio Fierro.

El dirigente y los habitantes del conjunto habitacional de Tumbaco solicitan a las autoridades que tomen en cuenta su necesidad. Ellos están dispuestos a colaborar, por ejemplo con mano de obra, inclusive, de ser necesario.

Un acuerdo que no se concretó

Fierro comentó que hace unos meses, la Junta Parroquial (Gobierno Autónomo Descentralizado, GAD) Tumbaco les ofreció ayuda. "Nos aseguraron que ellos nos darían el adoquín y que nosotros nos encarguemos de contratar a quien nos ayude a colocarlo. Pero cuando fuimos a revisar el adoquín era un producto roto, como basura. Les hicimos ver a las autoridades que eso no servía para nada, porque no se trataba de un relleno sino de una vía. Y nos dijeron que lo lamentaban, que no tenían más material ni presupuesto".

A los habitantes de este conjunto les llama la atención que calles aledañas sí han sido adoquinadas, incluso pavimentadas, menos el Pasaje Chone. Les preocupa porque hay mucho polvo y eso ocasiona enfermedades respiratorias.

EXPRESO buscó una respuesta del GAD de Tumbaco y señalaron que había que dejar un oficio para acceder a información al respecto.

En cambio, desde el lado de la Administración Zonal indicaron que los vecinos deben coordinar con los representantes de su sector para que esta obra de adoquinado sea incluida en los planes para presupuestos participativos.

