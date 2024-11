Quito: Propuesta de una tarifa diferenciada para el pago del agua divide al Concejo

“Quien más consuma o derroche el líquido vital sea el que más pague”, fue parte de la propuesta que hizo en la sesión del Concejo Metropolitano el edil Adrián Ibarra. La iniciativa, que formó parte del orden del día, nuevamente generó división en medio de un acalorado debate.

En la presentación de su propuesta, Ibarra (RC) mencionó dos grandes problemas que han llevado a la situación actual que atraviesa la ciudad, con cortes de agua de hasta 10 horas diarias en al menos 90 barrios. El primero es la sequía que ha provocado que los niveles de los embalses que tiene Quito disminuyan y, si bien no llegan a niveles críticos, no se descarta que la situación empeore si es que no llegan las lluvias.

Le invitamos a leer: Cortes de agua en Quito: Generadores llegarán a inicios de diciembre

Municipio de Quito suspende el agua en 95 barrios para mitigar la sequía Leer más

“Expertos hablan que en 60 años no hemos tenido una sequía tan profunda en el país, es momento de cuidarla como a la vida misma”, dijo.

Otro de los problemas que mencionó es el desperdicio del líquido en la capital y, si se hace una comparación, llega a 46 piscinas olímpicas, según dijo en su comparecencia la gerenta de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps), Verónica Suárez. Otro dato que indicó es que el consumo promedio es de 180 litros por persona al día, cifra que incluso puede llegar a 240 litros en algunos sectores.

“Riobamba podría cubrir sus necesidades con todo lo que se desperdicia en Quito”, aseguró Adrián Ibarra.

Para el edil, ese contexto debe conllevar a una reflexión, pero también, a decisiones administrativas que desincentiven el consumo excesivo y que permitan un uso adecuado.

En ese sentido, Ibarra explicó que dentro de la resolución se plantea que las entidades competentes presenten un proyecto de ordenanza para un cobro diferenciado de la tarifa. “Quien más gaste o haga uso inadecuado que pague más que quienes sí precautelamos el agua y también los barrios con mejores condiciones socioeconómicas”, agregó.

Cuestionamientos de concejales

La propuesta de exhorto al alcalde para implementar una tarifa diferenciada fue cuestionada por varios concejales, quienes incluso ven un costo político que no se lo quiere asumir. “Que ahora pretendan endosar al Concejo Metropolitano una responsabilidad directa del alcalde es una posición de lavarse las manos y no tener una claridad de lo que se quiere hacer”, señaló Analía Ledesma.

También recordó que desde el 2022 el tema se analizó en el directorio de la Epmaps y ya existía una propuesta tarifaria.

Para Ledesma, el pedido de exhorto es innecesario ya que solo el alcalde puede presentar un proyecto de resolución para revisar las tarifas y luego ser aprobado en el Concejo.

RELACIONADAS Quito tiene un día para recordar a las víctimas de siniestros de tránsito

Michael Aulestia también objetó la propuesta e indicó que con o sin exhorto, el alcalde tiene toda la facultad, como lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, de tomar decisiones en secretarías o empresas, sin embargo, “parecería que para no recibir un golpe político, quieren que el Concejo refrende una decisión que la deberían tomar sin la necesidad de ponerla en el orden del día”.

"Que llueva", la plegaria más popular en la romería de El Quinche Leer más

El concejal Fidel Chamba se sumó a los ocho ediles que votaron en contra de la propuesta. Recalcó que un exhorto no se constituye en una política pública que solvente la situación del agua potable y, en medio de una crisis económica, es “inaudito” que se plantee una tarifa diferenciada.

Coincide con Ledesma y Aulestia que el tema no es competencia del Concejo y solo Muñoz puede proponerlo, sin embargo, Ibarra insiste en que el cuerpo edilicio sí tiene potestad.

Bogotá, un referente

La posición del alcalde es que la ciudad tiene la obligación de mirar de manera comparativa con otras ciudades, por ejemplo con Bogotá, que tiene estratificación y políticas diferenciadas, con subsidios para quienes tienen menos recursos. “Estamos enfocados bajo esos retos y ese espíritu. Esta discusión en el Concejo nos deja un conjunto de temas que los retomaremos en el ámbito administrativo”, mencionó en la sesión.

Para el concejal Gabriel Noroña también es importante que se transparenten las tarifas del agua.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!