Hace 15 días, Gabriela Lastra enfrentó uno de los momentos más traumáticos de su vida. Era jueves, 15:30. Cuando salía de su casa, ubicada en Santa Bárbara Alta, sur de Quito, fue interceptada por dos antisociales que se desplazaban en motocicleta.

Lo recuerda claramente. “Uno de ellos se bajó y me apuntó con una pistola. Me dijo que me quede quieta. No sabía qué hacer y afortunadamente mi hermano mayor apareció. Creo que ellos se asustaron y huyeron. Me salvé de milagro”.

Desde entonces, cada vez que ve un vehículo de este tipo, su temor se intensifica y procura evitarlos.

Desde el 1 de junio de este año entró en vigencia la resolución No. 010-DIR-ANT-2022, donde se estipula que no pueden circular dos personas a bordo de una motocicleta, excepto familiares hasta primer grado de consanguinidad, discapacitados, adultos mayores, mujeres o niños menores de 12 años.

Pero el cumplimiento de lo estipulado no se ha cumplido a cabalidad. De agosto hasta la fecha, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó la emisión de 150 sanciones.

Debería ser más riguroso el control policial entre metropolitanos y nacionales o sino se podría evaluar lo establecido en la ley para que solo viaje el conductor. Emerson Heredia, morador del sector La Villaflora

David Argüello, director de operaciones, señaló que en 2022 se realizaron 585 operativos de control, con la finalidad de hacer cumplir la ley. El resultado de esto fue la detención de 2.586 automotores, quienes incurrieron en infracciones como la falta de documentos de matriculación, revisión o el traslado indebido de pasajeros que no se ajustan a los parámetros de la resolución.

Para Emerson Heredia, habitante de La Villaflora, sur de la urbe, la aplicación de esta ley está lejos de cumplir con el objetivo para el que fue creada: evitar el cometimiento de delitos mediante el uso de una motocicleta.

“Sería magnífico que se cumpliese a cabalidad lo que se ordena, pero cada cual hace lo que quiere y a diario se ve a los motorizados que andan hasta con tres personas a bordo. Los robos siguen generándose y lo que es peor, esta gente es la que más infringe la ley, porque ni cascos llevan”.

El coronel Xavier Aguirre, subcomandante del Distrito Eugenio Espejo, concuerda con que no se han reducido los delitos desde que entró en vigencia este documento.

Solo dos de sus subcircuitos: Iñaquito y La Mariscal, revela el incremento de robos a personas, en un diez y cuatro por ciento en relación al 2021. Es decir, suman ya 179 y 79 casos.

“La mayoría de estos delitos los cometen a bordo de una moto. Estamos intensificando los operativos junto a la AMT para hacer cumplir la ley”.