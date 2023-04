Pico y Placa: Una hora menos no aplaca los conflictos de seguridad y movilidad

Con la consigna de devolverle la paz a la ciudad, sin generar un impacto negativo en la movilidad y medio ambiente, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció el pasado 5 de abril, en un evento público, que el horario nocturno de pico y placa se reducirá una hora; es decir, su culminación será a las 20:00, desde ayer lunes 10 de abril.

El 'Pico y Placa' deja casi 3.000 sancionados en Quito Leer más

“Esta medida ha sido tomada sobre la base de estudios técnicos. Es urgente, imperioso tener una respuesta efectiva del Gobierno y de la Policía Nacional. No podemos ser tan indolentes ante esta grave situación y permitir que la delincuencia vulnere aún más a nuestro querido Quito”, dijo aquel día.

(También puede interesarle leer: Agentes y obras: los obstáculos de Quito)

Pero... ¿qué tan efectiva resulta esta medida para reducir la carga vehicular y los índices de inseguridad en la urbe?

EXPRESO realizó un sondeo de opinión entre los ciudadanos que a diario lidian con el tráfico y también con dos concejalas reelectas, conocedoras del sistema de movilidad de la capital, para conocer el impacto de esta medida en ambas aristas.

Alejandro Muñoz reside en el Valle de los Chillos, al suroriente. Su reacción ante esta nueva resolución municipal no fue la mejor. Incluso la calificó de “alejada de la realidad. Es una medida tibia que no ayuda ni en la seguridad y mucho menos en la reducción del caos que se vive todos los días”.

Control. Los agentes metropolitanos de Tránsito son los encargados de velar por el cumplimiento del pico y placa René Fraga

Como él, Ángel Mullo, taxista de profesión, tampoco concuerda con que aporte significativamente en mejorar el panorama inseguro de la ciudad con la reducción de una hora, pero al informe técnico No. SM-DMPPM-049-2023, emitido por la Secretaría de Movilidad, donde constan los resultados de la evaluación de la Implementación del Plan de Restricción y Regularización Vehicular Pico y Placa, sí se refiere.

Quito: Por un lado se restringe el uso del auto, por otro se promueve Leer más

“La gente que hace eso parece que no sabe lo que se vive en la calle. Deberían salir un poquito más porque el tráfico no se reduce a las 19:00. Eso sucede pasadas las 20:30. Yo que recorro la ciudad todos los días puedo dar fe de eso sin temor a equivocarme”, aseveró.

(Puede ser de su interés: Pico y placa en Quito: Pabel Muñoz abre la puerta para que sea todo el día)

Desde el Municipio, la actual y reelecta concejala Analía Ledesma se pronunció al respecto y dijo que esta medida no es algo conciso y serio, sino que recae en decisiones apresuradas, a puertas de entregar el poder al alcalde recién electo, Pabel Muñoz.

“Las acciones verdaderas se deben tomar con el nuevo burgomaestre y con los concejales y no de esta forma como hace Guarderas en los últimos 15 días que le quedan. Me resulta chistoso. Sobre el informe de la Secretaría de Movilidad, no tiene fundamento y lo que hacen es guardarle la espalda al alcalde con estas decisiones que son patadas de ahogado. Nos resta esperar a las nuevas autoridades para sí tomar medidas serias en seguridad y movilidad”, señaló.

El Alcalde de Quito firmó la resolución para reducir una hora del pico y placa Leer más

Por su parte, Mónica Sandoval, también reelecta en su curul de la concejalía, concordó con lo dicho por Movilidad en el documento oficial, pero enfatizó que la reducción de la carga vehicular en el horario de la noche no se debe a alguna intervención creativa del Cabildo, sino a la inseguridad que obliga a los quiteños a encerrarse más temprano de lo habitual.

“Esto nos da un indicador alarmante. La ciudad se va apagando más temprano por el miedo a que nos roben, maten, asalten. Los negocios que viven de esto están en riesgo de desaparecer. Necesitamos más apoyo”, concluyó.