Municipio advierte sanciones por publicidad electoral no retirada en Quito

Este domingo 9 de febrero, Ecuador llevó a cabo las elecciones generales para elegir a las autoridades que gobernarán el país durante el periodo 2025-2029. Tras la jornada electoral, las autoridades municipales informaron que las organizaciones políticas que colocaron propaganda en el Distrito Metropolitano de Quito tienen un plazo máximo de 10 días para retirarla.

Zonas no autorizadas para la propaganda

Lira Villalba, directora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), explicó que a partir de este lunes 10 de febrero, las organizaciones políticas deben iniciar el retiro de la propaganda electoral. La AMC ha comenzado un levantamiento de información para verificar el cumplimiento de esta normativa.

"Nos basaremos en la verificación de los permisos otorgados por las administraciones zonales para el levantamiento de los informes y la aplicación de sanciones correspondientes", señaló Villalba. Asimismo, hizo un llamado a los candidatos que no avanzaron a la segunda vuelta para que retiren su propaganda, especialmente aquellos que no gestionaron los permisos adecuados.

Sanciones

Las sanciones por incumplimiento oscilan entre dos y cuatro salarios básicos unificados. En caso de que la propaganda se haya colocado en la mayor parte del Distrito Metropolitano de Quito, la multa será de dos salarios, mientras que en zonas especiales, turísticas o patrimoniales ascenderá a cuatro salarios.

Durante el proceso electoral, las autoridades identificaron numerosas infracciones, incluyendo la colocación de propaganda en lugares no permitidos, como puentes, postes, calles y fachadas de predios patrimoniales en sectores como La Mariscal. Estas irregularidades han sido registradas y serán tomadas en cuenta en los informes correspondientes para la aplicación de sanciones.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también se pronunció al respecto, señalando que todas las organizaciones políticas han incumplido la normativa al colocar propaganda sin los permisos requeridos. "Hoy y mañana se están despachando las advertencias y sanciones del caso para quienes no retiren la propaganda electoral. Si colocaron publicidad en lugares no permitidos, lo más responsable con la ciudadanía y la ciudad es que la retiren. De no hacerlo, procederemos con multas y sanciones", enfatizó el alcalde.

