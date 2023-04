Valeria Montalvo de 30 años, asiste al “Paseo Dominical” desde que tenía 15 años. El ciclismo le gusta y en gran medida debido a que encontró en esta actividad una forma de relajarse y mantenerse en forma.

Durante estos años ha disfrutado de esta ruta en compañía de su familia y amigos, pero no niega que aún existen cosas por corregirse, como la señalización y el respeto a ciclistas y peatones, por parte de los conductores.

Ella narra que procura no ir hacia el sur de la ciudad por temor a ser asaltada y porque junto con otras compañeras han identificado a un acosador. “Ya no voy al sur por la inseguridad y porque siempre hay algún borracho que te acosa … en el ciclo paseo también te molestan otros ciclistas y no hay como recurrir a un policía nada, porque no hay”, señala.

Para el funcionamiento de este circuito el Cabildo, cierra la circulación vehicular del carril central de varias avenidas principales, entre ellas la Avenida Morán Valverde, 10 de Agosto, Amazonas y Avenida Galo Plaza, todos los domingos desde las 08:00 hasta las 16:00.

Son 28,7 kilómetros de recorrido que inicia en el Parque Lineal, al sur de la ciudad y se extiende hasta el Parque de Los Recuerdos, en el norte.

El 27 de abril se cumplieron 20 años de la concreción de este proyecto y para celebrarlo la Secretaría de Movilidad, organiza un evento el 30 de abril, en el bulevar "24 de Mayo" del Centro Histórico, desde las 08:00. Donde se desarrollará un show musical, feria de emprendimientos y stands de instituciones municipales que brindarán atención ciudadana.

Desde la Secretaría se afirma que mantendrá su compromiso para cuidar este legado, que es de los peatones, ciclistas y deportistas que han optado por una forma de movilidad sostenible.