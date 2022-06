El deterioro de la avenida Manuel Córdova Galarza se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes van en sus vehículos. En distintos puntos se encuentran con baches, huecos y hundimientos. La última sorpresa apareció el lunes pasado, cuando se rompió el asfalto cerca de la ciudadela Señor del Árbol.

Según el subgerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, Polo Yánez, ese problema se originó porque falló la unión de la tubería principal con la derivada hacia un conjunto habitacional.

La tubería que pasa por ese sector es de cuatro pulgadas, abastece a San Antonio y Pomasqui. La falla se dio en la unión hacia una tubería de dos pulgadas. Se fue el agua y se produjo la afectación. Polo Yánez

Yánez explicó que ya se reparó esa zona y se habilitó la vía. Sin embargo, todavía no está asfaltada. Eso compete a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Así quedó la Manuel Córdova Galarza tras el problema con la tubería. JOSÉ LÓPEZ

Balacera alarmó a ciudadanos en la av. Shyris y NN.UU. Leer más

Desde esa institución informaron que se harán tres trabajos. Lo primero será un muro de gaviones. Servirá como protección para impedir que haya deslizamientos de tierra hacia el conjunto habitacional que está a un costado. El segundo paso será recuperar la vereda y el tercero asfaltar la calle. No hay plazo límite.

Ese no es el único punto con inconvenientes. Al norte, por la Contraloría, la calle está hundida. Es común observar a los carros frenar de golpe para evitar un salto que podría generar daños en el automotor. Las marcas de frenazos en el asfalto son la prueba.

Yáñez aclaró que eso no se debe a fugas de agua, sino a fallas en la estructura. “He tenido la oportunidad de pasar por ahí y le puedo asegurar que no se debe a fugas”, concluyó.

En la Epmmop, en cambio, no tienen un informe ni denuncias sobre esa situación.

Pero, el problema más grande se dio junto a la Escuela Militar Superior Eloy Alfaro. Allí se abrió un hueco en la calle. Lo que empezó con una pequeña apertura se convirtió en una verdadera trampa. Inclusive, hace una semana cinco autos chocaron.

Más de dos semanas estuvo ese hueco en plena avenida Manuel Córdova Galarza. RENÉ FRAGA

Maribel Paredes se pegó un gran susto cuando uno de esos carros se estrelló contra su casa. “Nuestra pared quedó afectada, tiene fisuras y salió volando un pedazo, pero me dio más pena por los carros”, contó.

Cuando llueve hay más problemas porque los huecos quedan tapados por el agua, los choferes de los carros no los ven y se caen a gran velocidad. Maribel Paredes

Ella recuerda que, al inicio, ese hueco no tenía un gran diámetro, pero era tan profundo que entraba una persona. “Llamamos al 911 y al agua potable, pero ellos vinieron, revisaron y dijeron que no les correspondía porque no había fuga de agua”.

Otro de los moradores, Manuel Salcedo, indicó que trabajadores de la Epmmop acudieron hace una semana y rellenaron el hueco con una volqueta de tierra. “Dijeron que estaba arreglado, pero al mediodía ya se hizo nuevamente otro hueco, y más grande. Y empezaron los problemas con los carros. Ese ratito pasaron tres y se dieron con el hueco. Al uno se le rompió la mesa, al segundo un aro y al otro los dos aros”.

El accidente de cinco coches, cuenta, fue cerca de las cinco de la mañana. “Para que no se repita eso pusimos escombros, palos, costales con tierra. Solo ahí la Epmmop vino a poner las cintas rojas porque es avenida principal y pasan a toda velocidad”, lamentó Salcedo.

El miércoles pasado acudió nuevamente la Epmmop y esta vez rellenó con dos volquetas de tierra. Por ahora están haciendo nuevos estudios para determinar el verdadero origen del problema, ya que consideran que no es común.

Una de sus descargas fue que esta avenida recién pasó a manos del Municipio, ya que antes estaba bajo el control del Consejo Provincial.