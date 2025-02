Llegar al aeropuerto de Tababela: Una costosa y compleja odisea

“Pagar $ 25 o exponerte a que te asalten, esas son las únicas dos opciones para llegar al aeropuerto de Quito”, asegura Ana Paula Castro, una publicista guayaquileña de 28 años.

Semanalmente, la profesional viaja entre Quito y el Puerto Principal. Afirma que desde la salida de Aero Servicios, autobuses que por $ 8 trasladaban pasajeros entre la terminal aérea y el parque Bicentenario, al norte de la urbe, el traslado para los viajeros, principalmente nacionales, se ha vuelto complicado.

“Yo viajo, en promedio, dos veces por semana a Quito. Eso implica $100 de mi presupuesto”, señala.

Para ella, el transporte público no es una opción, pues viaja con equipos electrónicos y teme ser víctima de un asalto. “La salida del aeropuerto hasta la terminal de Carcelén o Río Coca es segura, pero una vez ahí, la situación se complica”, afirma.

Con ella concuerda Matías Carrión, analista de sistemas para una compañía con sedes en varias ciudades del país.

“Yo solía usar el traslado al Bicentenario, porque el costo era manejable y el bus muy seguro. Sin embargo, cuando el servicio salió, no hubo anuncio ni nada, y uno se quedó sin mayores opciones. Por lo pronto, no me queda más que tomar taxi, porque no conozco bien la ciudad y no sé cómo llegar desde ahí hasta mi hotel”, dice.

No hay mayor información sobre el cierre de operaciones de Aero Servicios. EXPRESO intentó comunicarse con un vocero de la compañía, pero no hubo respuesta, y las redes sociales de la empresa y su página web están inactivas o inhabilitadas.

Para Dayana Tenemasa, guía turística de la urbe, la falta de esta opción de transporte es un problema que puede ser fácilmente solucionado con una mejor señalización e información en los buses urbanos que llegan hasta el aeropuerto, y en las estaciones desde donde salen.

“En muchos otros países no existe una propuesta como la que ofrecía Aero Servicios, pero sí hay una buena señalización para el uso del transporte público. Acá el problema es que esa información no esta disponible masivamente para los turistas, y si uno no es de aquí o no conoce bien la ciudad, no sabe cómo movilizarse”, indica.

¿Y entonces cómo llego?

Hasta el aeropuerto Mariscal Sucre llegan tres líneas de buses urbanos que salen desde las terminales de Quitumbe, al sur de la ciudad, Carcelén, al norte de Quito, y de la estación Río Coca del sistema Ecovía. En promedio, el traslado cuesta entre $2.45.

Un recorrido de este diario halló que si bien se puede indagar a los guardias de las terminales sobre dónde se pueden tomar las unidades, la señalética clara escasea.

Adicionalmente, en las tres estaciones tampoco hay información sobre qué buses tomar o cómo movilizarse hasta el corazón de la ciudad para quienes no conocen la urbe.

“Si para uno que habla español es complicado, para un turista que no lo habla lo es más. Quito recibe a muchos viajeros jóvenes, mochileros, que vienen con un presupuesto limitado y que se mueven en transporte público para abaratar costos. Es necesario pensar también en ese nicho”, añade Tenemasa.

Por lo pronto, para reducir los valores de transporte, algunos viajeros asiduos han creados grupos de whatsapp a través de los cuáles encontrarse para tomar taxis hacia la capital.

Valentina Palacios, especialista en marketing digital de 34 años, indica que su primer acercamiento fue a través de su lugar de trabajo.

“En mi rama nos solemos conocer, entones hicimos un grupo con varios profesionales de agencias donde, si viajamos a Quito, avisamos para que si alguien más viaja, podamos compartir el gasto. Aun así no es perfecto, porque hay días, como los lunes, que funciona mejor que otros”, señala.

Este diario consultó a Quiport, la corporación que opera el aeropuerto de Quito, sobre la posibilidad de abrir nuevas alianzas para reanudar el servicio hacia el Bicentenario.

Desde el departamento de comunicación se indicó que al momento se encuentran evaluando alternativas, pero que el servicio de buses y los taxis del aeropuerto han cubierto la demanda de manera efectiva.

La pugna entre taxis continúa

Otra queja entre los usuarios es que, si bien el uso de aplicaciones puede llegar a reducir el costo del traslado, para hacerlo deben proceder con cautela. “Los taxistas formales increpan a los de las apps, y es bastante incómodo”, señala Castro.

La situación no es nueva, pues desde el años pasado se han registrado varios altercados entre los taxistas formales e informales. Miguel Vega, presidente de la cooperativa de Taxis del Aeropuerto, ha afirmado que no se debe permitir el ingreso de los autos por aplicación.

