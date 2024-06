Quito: Joven reporta robo de celular y usuarios denuncian más casos

La Policía Judicial retiró 86 celulares de media y alta gama cuya procedencia no pudo ser justificada por los comerciantes

Para los quiteños no es un secreto que en locales del Centro Comercial Montúfar y sus alrededores es común que se ofrezcan artículos cuyo origen es, al menos, incierto.

El pasado 10 de junio de 2024, la dueña del usuario de X @TornCurtainPI contó en su cuenta que le robaron su celular apenas llegó al Centro Histórico de la ciudad y cuando lo rastreó, la ubicación lo colocaba en una tienda llamada Adriancell Shop, en ese sector.

El robo ocurrió apenas 19 días después de que la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio de Aduana del Ecuador (SENAE) hiciera un operativo dentro del Centro Comercial Montúfar se decomisara 86 teléfonos de media y alta gama cuya procedencia los propietarios de los locales no pudieron justificar.

Las autoridades señalaron que varios de los equipos no tenían facturas ni respaldo dentro de los locales, para su comercialización. Ese 21 de mayo, 19 locales fueron clausurados y otros 22 fueron sancionados.

Ese tipo de medidas son recurrentes, pero el problema parece no tener solución.

La publicación a las 11:40 de este 13 de junio tenía 105 comentarios, 388 retuits, 631 me gusta y 169.500 reproducciones. Un usuario comentó que en lugar de escribir un tuit, la víctima del robo debía haber llamado a la Policía.

Ella contó que se encontró en la calle Venezuela con dos agentes metropolitanos y cinco policías nacionales a quienes les pidió ayuda pero, según su testimonio, no sirvió de mucho. “Solo me dijeron: andan robando bastante".

“Los primeros y señalaron a los policías nacionales. También les pedí ayuda, al menos, para bloquear mi línea. No tenían mi operadora y sobre el robo, nada podían hacer. Solo me dijeron: "andan robando bastante".

Varios tuiteros recomendaron hacer la denuncia, aunque no haya esperanzas de recuperar el teléfono. Uno de ellos, @Jozefin20, señaló: “Si no denuncias, es lo mismo que seguir permitiéndoles hacer esto. A mí una vez me robaron y fui con factura y policías a hacerles un escándalo. Ahí sigo con el proceso con Fiscalía, pero al menos vieron que hay gente que sí denuncia”.

Entre las respuestas y citas del post, varios tuiteros han relatado experiencias similares. Por ejemplo, Pablo Castillo escribió que un día unos chicos de entre 13 y 16 años se le acercaron, con el pretexto de vender estampas religiosas y se le llevaron su iPhone.

Anita Tiscama contó que ella vivió una experiencia similar, y a pesar de que presentó su factura, no pudo recuperar su celular.

Los cuestionamientos a las autoridades no han tardado en llegar. Por ejemplo, el usuario @WDELMIR reclamó con enojo que en la Policía y en el Municipio era conocido en dónde se venden celulares robados y exigió que se cierren “esos antros”. Exhortó al alcalde Pabel Muñoz llevar a cabo “una labor que podría cambiar en algo a la ciudad”.

A las quejas se sumaron tuiteros de otras ciudades como Guayaquil, donde las cosas no son demasiado distintas. @JulietaSagnay escribió: las autoridades de burbuja desconocen q los celulares terminan en la bahía y los repuestos de carros en la Ayacucho”.

