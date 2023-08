En el corazón de la bulliciosa ciudad de Quito se encuentra el emblemático Parque La Carolina, un oasis urbano que solía ser el epicentro, a diario, de encuentros románticos, actividades estudiantiles y deportivas, y escapadas turísticas. Sin embargo, en los últimos tiempos, la sensación de seguridad en la zona ya no es la misma, y los ciudadanos que pasan por el lugar expresan preocupación.

Ubicado en uno de los sectores más concurridos de la ciudad, es evidente que el parque ya no recibe la misma cantidad de personas que recibía de lunes a viernes hasta hace pocos años. Para los transeúntes se ha vuelto parte del paisaje y solo detienen a disfrutarlo los fines de semana "cuando hay más gente" o "cuando se ve más presencia de policías.

El parque cuenta actualmente con un pequeño puesto policial encargado de la vigilancia, y es parte de los 180 parques en los que según la Policía se ha implementado estrategias preventivas, Sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar el temor en la zona. Tampoco lo han sido los cerca de 20 policías que realizan "tres turnos de trabajo para mantener activo el patrullaje en el sector durante las 24 horas del día", según un comunicado compartido en la página del Ministerio de Gobierno.

Matías Toscano, un asiduo visitante del parque, solía asistir en la mañana y en la noche, pero debido a la sensación de inseguridad y a los robos que ha escuchado han ocurrido en el lugar, ha decidido reducir las visitas. Ya solo va por las mañanas.

"Elegí este parque por su versatilidad para entrenar: las máquinas y barras para ejercicios brindan una experiencia única, pero el miedo nos ha robado las ganas de volver, sobre todo en las tardes y noches", lamenta.

En La Carolina hay jóvenes que entrenan y que han debido cambiar sus horarios para sentirse más seguros

Los quiteños ya no sienten tranquilidad al disfrutar de los espacios verdes y creen que no se ha mostrado un plan de esparcimiento seguro que los haga cambiar de idea. Es por esto que Jair Losa, entrenador de un club deportivo, ha visto cómo la falta de confianza ha mermado la cantidad de sus alumnos. "Los padres prefieren ya no enviar a sus hijos a los entrenamientos para evitar los riesgos. Los horarios se han tenido que ajustar y reducir para dar tranquilidad a los atletas", menciona.

Los testimonios de delitos dejan marca en la comunidad. Los visitantes recuerdan el testimonio de una joven compartido en redes sociales, en 2022, en el que se hablaba de un intento de secuestro en este parque, mientras que transeúntes denuncian que actualmente existen delincuentes que se hacen pasar por vendedores ambulantes y que incluso comenten sus fechorías en la pista de trote. Es así que la necesidad de refuerzos policiales es un clamor constante.

Jóvenes como Joel Cabascango, un apasionado del fútbol, en cambio, se niega a ceder ante el clima de miedo y subraya la importancia de mantenerse activo a través del deporte. "El deporte es lo único que nos sacará de esta crisis", concluye.

En la capital, entre enero y junio del 2023 se registraron 220 muertes violentas, lo que representa el 30 % más que el año pasado, según la Policía Nacional. El viernes es el día de mayor ocurrencia de delitos en el Distrito Metropolitano de Quito entre las 18:00 a 20:59, según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.

