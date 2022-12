Los capitalinos caen enfermos por las enfermedades de toda la vida: gripes comunes, neumonías e influenza. Los casos en las últimas semanas han crecido, sin que ninguna entidad municipal ni del gobierno expliquen por qué la gente no tiene defensas, sobre todo los adultos mayores de 60 años y los niños.

En medio de las dudas, el Comité de Operaciones de Emergencias del Distrito Metropolitano (COE-M) resolvió la tarde de este jueves 08 de diciembre de 2022, acogerse a la disposición nacional sobre el uso de las mascarillas.

Francisco Viteri, secretario de Salud de Quito, informó que en el Ecuador “se conjugan cuadros combinados de influenza, covid, y gripe o enfermedad viral respiratoria. Hemos realizado el análisis histórico de estos últimos virus y notado que en el país se registra un incremento de casos covid en las últimas cuatro semanas”.

En Quito, la positividad de pruebas del coronavirus evidencia que se han elevado, del 5,5% de positividad en la semana 44, al 13,4% en la semana 47. Pero en Pichincha predomina el SARS-CoV-2, de influenza y parainfluenza.

“Es decir, se registra una curva de crecimiento muy considerable de la influenza y neumonía”.

Por ello, el COE, presidido por el alcalde Santiago Guarderas, dispuso que se use mascarilla de forma obligatoria en espacios cerrados, lugares poco ventilados y donde no se pueda mantener el distanciamiento (trabajo, transporte público, aulas, etc).

En el caso del transporte municipal será obligatorio y se harán controles con la Empresa Metropolitana de Pasajeros.

También es obligatorio en:

Hospitales, Centros de Salud, Laboratorios). Utilizar mascarilla de forma obligatoria todas las personas con sintomatología respiratoria.

Lugares abiertos donde se realicen eventos masivos y aglomeraciones donde no se pueda mantener un distanciamiento físico.

Los espacios cerrados de las instituciones educativas y transporte escolar. Se recomienda el uso de mascarilla en lugares abiertos de los planteles cuando se realicen eventos masivos o existan aglomeraciones.

En caso de haber estado en contacto cercano con pacientes con covid o influenza positivo, es obligatorio el uso de mascarilla por cinco días, luego del contacto o síntomas registrados.

Para los estudiantes, el COE recomendó no asistir asistir a la institución de forma presencial y permanecer en aislamiento voluntario por cinco días contados desde el inicio de los síntomas y podrán recibir actividades educativas a ser realizadas desde el hogar durante los días que no puedan acudir de forma presencial. Se justificarán las faltas por esta causa.