Comunas del Ilaló vigilan proyecto de ordenanza sobre el volcán

Las 11 comunas que son parte del Ilaló, que cubre parte del valle de Tumbaco y de Los Chillos, conocerán las observaciones que se realizaron al borrador del proyecto de ordenanza que prepara la Secretaría de Ambiente.

Floresmilo Simbaña, dirigente de la Comuna Tola Chica, menciona que el 14 de marzo de 2025, luego de conocer el documento, mantuvieron una asamblea con los integrantes del cabildo de las comunas, en donde revisaron el borrador del proyecto y emitieron algunas de las observaciones que van a presentar al Municipio.

“Hemos recogido los aportes que hicieron las comunas. Para abril vamos a convocar a una asamblea ampliada en donde todos decidiremos si estamos de acuerdo con el documento, que previamente será socializado”, menciona Simbaña.

El objetivo, agrega, es tener una ruta de acción y cómo van a trabajar frente a la aprobación de la ordenanza y el plan de manejo del Ilaló.

Construcciones informales

Una de las tantas preocupaciones es sobre las construcciones informales. Simbaña señala que un artículo del borrador del proyecto se refiere a regular o limitarlas, pero en la práctica se traduciría en un control a las pequeñas edificaciones, ya que se ha visto que las grandes inmobiliarias tienen la capacidad de sacar permisos en cualquier zona, incluso en áreas protegidas.

Otra observación es que no se habla de la inversión para mantener, recuperar y desarrollar el Ilaló.

Las comunas también han cuestionado que no se ha tomado en cuenta sus propuestas en el desarrollo del documento. “La participación se reduce a un mero acto formal y no a un hecho concreto. No solo se trata que nos convoquen a reuniones, sino que acogan las sugerencias y observaciones”, recalca.

El representante menciona que al ser comunas, como lo establece la Constitución, deben ser consultadas, y si es que no se cumple la normativa, incluso se podría invalidar la ordenanza.

El dirigente también recordó que en 2019 entregaron al Municipio un documento con información relevante para proteger uno de los pulmones de la ciudad para que su cuidado y preservación sea integral, lo que pasa por un ámbito histórico, cultural y de derechos colectivos.

En la sesión del Concejo del 12 de marzo, el alcalde Pabel Muñoz mencionó, sin dar una fecha, que están preparando un último borrador y, una vez revisado, irá a la Comisión de Ambiente. Recalcó que, a la par del proyecto de ordenanza, se está fortaleciendo el control en el Ilaló.

"Hemos detectado movimientos de tierra sin autorización y el no cumplimento a la norma. Haremos una auditoría a los certificados de conformidad de las entidades colaboradoras", dijo.

