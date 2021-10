Cabildo quiere reactivar el centro sin ventas en las calles

Recuperar el Centro Histórico de Quito es uno de los ejes principales de los planes del alcalde Santiago Guarderas. Eso implica, sobre todo, regularizar a los comerciantes informales.

Algo que para los moradores no resulta nuevo, pero sí necesario. “Esperemos que no sea solo un mes sino un proceso sostenido”, dijo Pablo Buitrón, representante del colectivo por la Defensa del Centro Histórico. A pesar de que el Cabildo ha empezado con este y otros colectivos, los lineamientos no coinciden totalmente.

Buitrón, por ejemplo, explica que uno de los mayores problemas es la peatonalización, pues decenas de locales comerciales se vieron afectados en sus ventas. “Esto se agravó con la pandemia, muchos sitios turísticos quedaron afectados”.

Aun así, hay esperanza. El plan se ejecutará durante un mes, pero se pretende extenderlo hasta diciembre. “Queremos ver cómo se controlarán las cosas ese mes que suele ser caótico”, dijo Gladys Torres, representante de los barrios San Sebastián, La Loma, San Marcos y El Panecillo.

La primera fase será la intervención a cargo de la Secretaría de Seguridad y la Agencia Metropolitana de Control.

Esperemos que no sea solo un mes, sino un proceso sostenido. Las ventas informales han aumentado con la pandemia y son nuestro principal problema.



Pablo Buitrón



colectivo Defensa del Centro Histórico

Hay espacios que están vacíos en el Centro Histórico. Es el caso del mercado La Merced. Luego de 15 días de socialización habrá más retenciones.



Daniela Valarezo



Secretaria Metropolitana de Seguridad

Desde hace años, hemos venido reclamando que la caída del comercio en la zona se debe a la peatonalización de las calles y a la migración descontrolada.



Gladys Torres



dirigente en San Sebastián, San Marcos, La Loma y El Panecillo

La segunda, la intervención a comerciantes no regularizados. Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad, enfatizó que sí habrá retenciones, puesto que durante dos semanas se han hecho socializaciones del uso del espacio público.

“En estos 15 días también se ha ejecutado el control documental y físico de comerciantes autónomos”. A unas cuantas cuadras, en la plaza San Francisco, una vendedora de cordones y plantillas lloraba porque los municipales le dijeron que no podía vender allí.

“Habemos muchas mujeres que mantenemos a nuestros hijos con esto. Nos tocará irnos más abajo”, comentó sin querer decir su nombre.

Como ella, existen al menos 1.000 comerciantes sin regularizar, según José Vaca, administrador de la Zona Centro.

La tercera fase es la atención a personas en situación de calle. Para ello, según el secretario de Inclusión Fernando Sánchez se tiene previsto realizar un censo, pues a breves rasgos se conoce que hay 600 habitantes de calle.

“Es necesario tener en cuenta que todas las personas tienen derechos y ahí irá enmarcado el plan”, agregó.

También se tiene previsto abrir otro albergue debido al incremento de esta problemática. Pero para Gladys, este es otro problema para los vecinos. “Ya tenemos inconvenientes con quienes van al albergue San Juan de Dios. Ellos amedrentan a los moradores”, espetó.

Desde el 15 de octubre empezaron los controles en el perímetro de las calles Esmeraldas, Flores, Imbabura y 24 de Mayo, donde se encuentra más turística y más crítica del casco colonial.

Pablo Buitrón enfatizó que el centro va más allá de esas calles y que debería ser tomado en cuenta de forma integral. “Los vecinos de San Marcos o San Roque también merecen vivir dignamente”, dijo.

Desde el fin de semana tampoco hay gran afluencia de comerciantes, que están optando por recorrer otras calles, aunque la alternativa de las autoridades es la reubicación.

Luego de toda la intervención se planifica reabrir espacios culturales cerrados y ofertar arte para los visitantes, unas 40.000 personas cada día. La agenda de Fiestas de Quito también está en la mira.

El Cabildo anunció mesas de trabajo con las asociaciones de trabajadoras sexuales del sector para su reubicación. Ellas piden que se las deje trabajar.

También se debate en la Comisión de Seguridad del Concejo Metropolitano una ordenanza de prohibición de porte de armas blancas.

LA CIFRA

40.500

Habitantes tiene el Centro Histórico, en las calles más próximas a la Plaza de Grande.